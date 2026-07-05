Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Iουλίου
Θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους
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- Από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους από τον e
- ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e
- ΕΦΚΑ θα καταβάλει 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας στις 6 Ιουλίου.
- Από τον e
- ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Κατά την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμώντου e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
- Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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