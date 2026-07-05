Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Iουλίου

Snapshot Από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους από τον e

ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας στις 6 Ιουλίου.

Από τον e

ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Κατά την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμώντου e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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