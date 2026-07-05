Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Snapshot Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η υπόθεση είναι σε στάδιο έρευνας για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (5/7) στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα μεταφέρεται στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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