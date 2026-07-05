Οι «παγίδες» στις κρατήσεις διακοπών - 5 πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν κλείσετε δωμάτιο

Snapshot Το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση επιβαρύνει επιπλέον τη διαμονή και δεν περιλαμβάνεται πάντα στην αρχική τιμή κράτησης.

Οι κρυφές χρεώσεις, όπως το τέλος καθαρισμού, επιπλέον άτομα και παροχές, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος διακοπών.

Οι πολιτικές ακύρωσης διαφέρουν σημαντικά και επηρεάζουν την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης, με τις μη επιστρέψιμες κρατήσεις να είναι οι πιο οικονομικές αλλά και ριψοκίνδυνες.

Οι ώρες check

in και check

out είναι αυστηρές, ενώ τυχόν παράταση ή πρόωρη άφιξη μπορεί να επιβαρύνουν επιπλέον ή να απαιτούν συνεννόηση.

Η επιλογή μεταξύ ξενοδοχείου και Airbnb εξαρτάται από τις ανάγκες του ταξιδιώτη, με τα ξενοδοχεία να προσφέρουν ανέσεις και υπηρεσίες και τα Airbnb να παρέχουν αυτονομία. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει και αρκετοί είναι αυτοί που αναζητούν το ιδανικό κατάλυμα για να περάσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης, μακριά από την καθημερινότητα.

Στην ψηφιακή εποχή, το να κλείσει κανείς ένα δωμάτιο ή σπίτι είναι υπόθεση μερικών «κλικ». Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι πλέον τόσο απλή όσο στο παρελθόν. Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, όπου η αρχική τιμή που βλέπουν στην οθόνη τους, ορισμένες φορές μπορεί και να μην ανταποκρίνεται στο τελικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν.

Από τις κρυφές χρεώσεις και τις αυστηρές πολιτικές ακύρωσης, μέχρι τις νέες κρατικές επιβαρύνσεις και τις παγίδες των ωραρίων, τα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων κράτησης κρύβουν εκπλήξεις που μπορούν να μας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Η προσεκτική έρευνα αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική και για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων, συγκεντρώσαμε και αναλύουμε τα πέντε πιο κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξετε πριν εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Το «αόρατο» Τέλος Ανθεκτικότητας

Η μεγαλύτερη ανατροπή στις κρατήσεις των τελευταίων ετών ακούει στο όνομα Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση (ΤΑΚΚ). Πρόκειται για τον κρατικό φόρο που αντικατέστησε τον παλιό φόρο διαμονής και επιβαρύνει την ημερήσια διαμονή ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα. Η βασικότερη «παγίδα» εδώ είναι ότι το ΤΑΚΚ δεν συμπεριλαμβάνεται συνήθως στην αρχική τιμή που εμφανίζουν οι πλατφόρμες κρατήσεων καταλυμάτων και εισπράττεται απευθείας από τον πελάτη κατά την άφιξη ή την αναχώρησή του.

Το ύψος του τέλους είναι κλιμακωτό και εξαρτάται από τον τύπο του καταλύματος, τα τετραγωνικά μέτρα, αλλά και την περίοδο (Υψηλή Σεζόν: Απρίλιος – Οκτώβριος / Χαμηλή Σεζόν: Νοέμβριος – Μάρτιος).

Το κόστος του Τέλους Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα:

1-2 Αστέρων: 2,00€ (high season) / 0,50€ (low season)



3 Αστέρων: 5,00€ (high season) / 1,50€ (low season)



4 Αστέρων: 10,00€ (high season) / 3,00€ (low season)



5 Αστέρων: 15,00€ (high season) / 4,00€ (low season)

Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα & Κάμπινγκ:

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: 2,00€ (high season) / 0,50€ (low season)



Κάμπινγκ: 1,00€ (high season) / 0,20€ (low season)

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (Airbnb, Booking) & Αυτοεξυπηρετούμενα Καταλύματα: Εδώ εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο:

Έως 80 τ.μ.: 8,00€ ανά διανυκτέρευση



Άνω των 80 τ.μ. & Βίλες: 15,00€ ανά διανυκτέρευση

Τι πρέπει να προσέξετε: Κάνοντας μια κράτηση 7 ημερών σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων το καλοκαίρι, θα κληθείτε να πληρώσετε επιπλέον 70€ στο check-out. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να εκδίδουν ειδικό στοιχείο είσπραξης, οπότε ζητήστε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν σας χρεώνουν αυθαίρετα ποσά.

Πρόσθετες χρεώσεις: Η μάστιγα των κρυφών εξόδων

Πέρα από το κρατικό τέλος, οι ταξιδιώτες έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μια σειρά από έξοδα που ορίζονται αυτόνομα από το εκάστοτε κατάλυμα. Αν δεν δώσετε προσοχή στην ανάλυση της τιμής, το τελικό κόστος μπορεί να εκτοξευθεί.

Τέλος καθαρισμού : Είναι εξαιρετικά σύνηθες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb). Πρόκειται για ένα εφάπαξ ποσό για την προετοιμασία του χώρου, το οποίο μπορεί να είναι από 20€ έως και πάνω από 100€ για μεγαλύτερα σπίτια. Αν μείνετε μόνο για ένα ή δύο βράδια, το τέλος αυτό επιβαρύνει δυσανάλογα τη συνολική τιμή.

: Είναι εξαιρετικά σύνηθες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb). Πρόκειται για ένα εφάπαξ ποσό για την προετοιμασία του χώρου, το οποίο μπορεί να είναι από 20€ έως και πάνω από 100€ για μεγαλύτερα σπίτια. Αν μείνετε μόνο για ένα ή δύο βράδια, το τέλος αυτό επιβαρύνει δυσανάλογα τη συνολική τιμή. Χρέωση επιπλέον ατόμων : Πολλά καταλύματα διαφημίζουν μια χαμηλή τιμή για δύο άτομα, αλλά αν προσθέσετε τρίτο ή τέταρτο επισκέπτη (ακόμα και αν η χωρητικότητα το επιτρέπει), υπάρχει έξτρα καθημερινή επιβάρυνση.

: Πολλά καταλύματα διαφημίζουν μια χαμηλή τιμή για δύο άτομα, αλλά αν προσθέσετε τρίτο ή τέταρτο επισκέπτη (ακόμα και αν η χωρητικότητα το επιτρέπει), υπάρχει έξτρα καθημερινή επιβάρυνση. Υπηρεσίες και παροχές : Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για τη διαμονή κατοικίδιων, το πρωινό, τη χρήση του κλιματισμού (σε παλαιότερα ενοικιαζόμενα), τον χώρο στάθμευσης (parking) ή τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

: Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για τη διαμονή κατοικίδιων, το πρωινό, τη χρήση του κλιματισμού (σε παλαιότερα ενοικιαζόμενα), τον χώρο στάθμευσης (parking) ή τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Προμήθειες πλατφόρμας: Ιστοσελίδες όπως η Booking ή η Airbnb προσθέτουν έξοδα υπηρεσιών που συχνά ενσωματώνονται στην τελική τιμή, αλλά αυξάνουν το κόστος συγκριτικά με μια απευθείας κράτηση.

Ο «λαβύρινθος» των Πολιτικών Ακύρωσης

Η επιλογή της σωστής πολιτικής ακύρωσης είναι μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο οικονομικό όφελος και την ασφάλεια. Οι πολιτικές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Ευέλικτες: Επιτρέπουν δωρεάν ακύρωση έως και λίγες μέρες πριν την άφιξη. Αυστηρές: Προβλέπουν παρακράτηση της προκαταβολής ή μέρους του ποσού αν ακυρώσετε μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Μη επιστρέψιμες (Non-refundable): Είναι οι πιο οικονομικές επιλογές, αλλά αν προκύψει οποιοδήποτε απρόοπτο, χάνετε το 100% των χρημάτων σας χωρίς καμία δυνατότητα επιστροφής.

Η διαχείριση διαφέρει ανάλογα με το κανάλι κράτησης. Στην Airbnb, οι πολιτικές ορίζονται από τον εκάστοτε οικοδεσπότη, ενώ στο Booking οι ξενοδόχοι μπορούν να προσαρμόζουν τις δικές τους πολιτικές απευθείας από το σύστημά τους.

Συμβουλή: Αν προγραμματίζετε ταξίδια και εκδρομές μέσω τουριστικών πρακτόρων, να θυμάστε ότι εφαρμόζουν κλιμακωτά ακυρωτικά. Όσο πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης ακυρώνετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματική απώλεια.

Το «παζλ» των Check-in και Check-out και τα κρυφά κόστη του χρόνου

Οι ώρες άφιξης και αναχώρησης καθορίζουν τα αυστηρά χρονικά περιθώρια της διαμονής σας. Στα περισσότερα ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνης μίσθωσης, το τυπικό ωράριο έχει γίνει πλέον check-in από τις 15:00 και check-out έως τις 11:00.

Αυτό το τετράωρο μεσοδιάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για το προσωπικό ώστε να καθαρίσει, να απολυμάνει και να προετοιμάσει σωστά τον χώρο. Ωστόσο, για τον ταξιδιώτη μπορεί να αποτελέσει ταλαιπωρία, ειδικά αν οι πτήσεις ή τα δρομολόγια των πλοίων δεν συμπίπτουν.

Late Check-out (Παράταση στο Check-out): Αν θέλετε να κρατήσετε το δωμάτιο μερικές ώρες παραπάνω, μπορείτε να το ζητήσετε. Όμως, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαθεσιμότητα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνεπάγεται επιπλέον χρέωση (συχνά το 50% της ημερήσιας τιμής).

Αν θέλετε να κρατήσετε το δωμάτιο μερικές ώρες παραπάνω, μπορείτε να το ζητήσετε. Όμως, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαθεσιμότητα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνεπάγεται επιπλέον χρέωση (συχνά το 50% της ημερήσιας τιμής). Early Check-in (Πρώιμη Άφιξη): Αν φτάσετε νωρίτερα, τα ξενοδοχεία προσφέρουν τη δυνατότητα να φυλάξουν τις αποσκευές σας στον χώρο υποδοχής χωρίς χρέωση. Στα Airbnb, όμως, λόγω έλλειψης reception, αν εφαρμόζεται πολιτική Self Check-in (παραλαβή κλειδιών από κλειδοθήκη), θα πρέπει να έχετε συνεννοηθεί εκ των προτέρων με τον οικοδεσπότη.

Αν φτάσετε νωρίτερα, τα ξενοδοχεία προσφέρουν τη δυνατότητα να φυλάξουν τις αποσκευές σας στον χώρο υποδοχής χωρίς χρέωση. Στα Airbnb, όμως, λόγω έλλειψης reception, αν εφαρμόζεται πολιτική Self Check-in (παραλαβή κλειδιών από κλειδοθήκη), θα πρέπει να έχετε συνεννοηθεί εκ των προτέρων με τον οικοδεσπότη. Νομικό πλαίσιο: Βάσει κανονισμού, η ημέρα αναχώρησης δεν χρεώνεται ως πλήρης διανυκτέρευση, εφόσον παραδώσετε το δωμάτιο εντός του συμφωνημένου ωραρίου (συνήθως πριν τις 12:00 ή 11:00).

Το μεγάλο δίλημμα: Airbnb vs. Ξενοδοχείο

Η τελική επιλογή ανάμεσα σε ξενοδοχείο και κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση την τιμή, καθώς προσφέρουν εντελώς διαφορετικές εμπειρίες και κρύβουν διαφορετικά λειτουργικά κόστη.

Ξενοδοχείο (Άνεση και Υπηρεσίες): Προσφέρει καθημερινή καθαριότητα, αλλαγή πετσετών και συνήθως πρωινό. Η ύπαρξη 24ωρης reception εγγυάται άμεση επίλυση προβλημάτων και ασφάλεια (συστήματα ασφαλείας, κλειδαριές με κάρτα, χρηματοκιβώτιο). Η κράτηση είναι άμεση και τα πρότυπα ποιότητας εγγυημένα.

Προσφέρει καθημερινή καθαριότητα, αλλαγή πετσετών και συνήθως πρωινό. Η ύπαρξη 24ωρης reception εγγυάται άμεση επίλυση προβλημάτων και ασφάλεια (συστήματα ασφαλείας, κλειδαριές με κάρτα, χρηματοκιβώτιο). Η κράτηση είναι άμεση και τα πρότυπα ποιότητας εγγυημένα. Airbnb (Χώρος και Αυτονομία): Συμφέρει σημαντικά αν ταξιδεύετε με οικογένεια ή μεγάλη παρέα, καθώς το κόστος μοιράζεται και έχετε πρόσβαση σε σαλόνι, κουζίνα και πλυντήριο. Προσφέρει ιδιωτικότητα, αυθεντικό χαρακτήρα στη διακόσμηση και την εμπειρία να ζήσετε σαν «ντόπιος» σε μια γειτονιά.

Τι να επιλέξετε;

Προτιμήστε ξενοδοχείο αν κάνετε ένα σύντομο ή επαγγελματικό ταξίδι, θέλετε να απολαύσετε τις διακοπές σας χωρίς να ασχοληθείτε καθόλου με το νοικοκυριό (καθάρισμα, στρώσιμο κρεβατιών) ή προτιμάτε τις έτοιμες ανέσεις ενός οργανωμένου resort.

αν κάνετε ένα σύντομο ή επαγγελματικό ταξίδι, θέλετε να απολαύσετε τις διακοπές σας χωρίς να ασχοληθείτε καθόλου με το νοικοκυριό (καθάρισμα, στρώσιμο κρεβατιών) ή προτιμάτε τις έτοιμες ανέσεις ενός οργανωμένου resort. Προτιμήστε Airbnb αν ταξιδεύετε με παιδιά ή μεγάλη παρέα, θέλετε να μειώσετε το κόστος διατροφής μαγειρεύοντας μόνοι σας, ή σχεδιάζετε να μείνετε στον προορισμό για αρκετές ημέρες (slow travel), κάνοντας το κατάλυμα το προσωρινό σας «σπίτι».

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