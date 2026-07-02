Αλλάζει ο χάρτης στα Airbnb: Φρένο στις νέες άδειες και στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Αναστέλλεται η έκδοση νέων ΑΜΑ για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Α' Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ιδιοκτήτες που δεν είχαν ΑΜΑ έως 30 Ιουνίου δεν μπορούν να εγγραφούν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων με ενεργό ΑΜΑ διαγράφουν τον αριθμό και απαγορεύουν την έκδοση νέου ΑΜΑ στον νέο ιδιοκτήτη, εκτός αν είναι κληρονομική διαδοχή.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται με στόχο τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης βραχυχρόνιων μισθώσεων και τη στήριξη της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα από την ΑΑΔΕ για παράνομες βραχυχρόνιες μισθώσεις, με ελάχιστο 20.000 ευρώ και διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να ακολουθεί πλέον το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε περιοχές της Αθήνας.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 αναστέλλεται η έκδοση νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στην Α' Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.

Η ρύθμιση αφορά ιδιοκτήτες που επιθυμούν να διαθέσουν νέο ακίνητο σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όσοι δεν είχαν αποκτήσει ΑΜΑ έως και τις 30 Ιουνίου δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε νέα εγγραφή για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ η αναστολή.

Περιορισμοί ισχύουν και στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Σε περίπτωση πώλησης, δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου που διαθέτει ενεργό ΑΜΑ, ο αριθμός διαγράφεται από το Μητρώο και ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει νέο ΑΜΑ μέχρι τη λήξη του μέτρου.

Αντίθετα, η κληρονομική διαδοχή εξαιρείται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται εν ζωή.

Περιορισμός στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη

Αντίστοιχοι περιορισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων. Με την επέκταση του μέτρου και στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα και να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης ακινήτου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ. Εάν διαπιστωθεί υποτροπή μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το ελάχιστο πρόστιμο διπλασιάζεται και ανέρχεται στις 40.000 ευρώ.

Την επιβολή των κυρώσεων έχει αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

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