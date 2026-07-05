Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

Η Ιταλίδα influencer Maria Vittoria Valori έγινε viral, όταν δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στο νησί να τρώει ωμό ψάρι στην παραλία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)
LIFESTYLE
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  • Η Ιταλίδα influencer και μοντέλο Maria Vittoria Valori δημοσίευσε βίντεο από τις διακοπές της στη Μύκονο όπου τρώει ωμό ψάρι στην παραλία.
  • Το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, κυρίως αρνητικά σχόλια για τη διατροφική της επιλογή.
  • Η Maria Vittoria είναι γνωστή για τις ασυνήθιστες διατροφικές συνήθειες της, με προηγούμενες δημοσιεύσεις όπου καταναλώνει ωμά ψάρια και θαλασσινά.
  • Η νέα ανάρτηση προκάλεσε διχασμό μεταξύ των χρηστών, με κάποιους να την κατηγορούν για προσπάθεια δημοσιότητας και άλλους να εκφράζουν ανησυχίες για την κατανάλωση ωμών τροφών.
Snapshot powered by AI

Αίσθηση και έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση της Ιταλίδας influencer και μοντέλου Maria Vittoria Valori στη Μύκονο, καθώς δημοσίευσε βίντεο στο TikTok όπου καταναλώνει ωμό ψάρι στην παραλία.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά την ιδιαίτερη διατροφική της επιλογή.

Viral βίντεο από τη Μύκονο

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο «Νησί των Ανέμων», η Maria Vittoria Valori κατέγραψε τον εαυτό της να χορεύει στην αμμουδιά και στη συνέχεια να βγάζει ένα ολόκληρο ωμό ψάρι, το οποίο άρχισε να τρώει μπροστά στην κάμερα.

https://www.instagram.com/reel/DaLiFT3shU_/

Οι εικόνες προκάλεσαν έκπληξη στους διαδικτυακούς της ακολούθους, ενώ το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Έχει γίνει γνωστή για τις ιδιαίτερες διατροφικές της συνήθειες

Η Ιταλίδα influencer έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ασυνήθιστες διατροφικές της επιλογές, καθώς συχνά δημοσιεύει βίντεο όπου καταναλώνει ωμά ψάρια και θαλασσινά.

https://www.instagram.com/reel/DZ-K0VQML7M/

Η νέα της ανάρτηση από τη Μύκονο δίχασε τους χρήστες, με άλλους να τη χαρακτηρίζουν απλώς μια ακραία προσπάθεια για δημοσιότητα και άλλους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατανάλωση ωμών τροφών.

https://www.instagram.com/reel/DX_14GVoG_A/

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