Μύκονος: Χειροπέδες σε 52χρονο οδηγό ταξί – Χρέωνε διπλάσια τιμή από το νόμιμο

Snapshot Συνελήφθη 52χρονος οδηγός ταξί στη Μύκονο για χρέωση διπλάσιας τιμής από τη νόμιμη σε πελάτες του.

Η καταγγελία των πελατών οδήγησε στην παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και στη σύλληψη του οδηγού.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος των εντατικών ελέγχων που γίνονται σε τουριστικές περιοχές για την προστασία των καταναλωτών.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 52χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (3/7) οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται για την προστασία των τουριστών και την τήρηση της νομοθεσίας στις μεταφορές.

Ο 52χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται πως χρέωσε διπλάσια από την νόμιμη τιμή, πελάτες που τους μετέφερε σε περιοχή της Μυκόνου, με αποτέλεσμα εκείνοι να προχωρήσουν σε καταγγελία και οι αρχές να προχωρήσουν στην σύλληψή του.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και την προστασία των καταναλωτών.

Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αναμένεται να επεκταθούν το προσεχές διάστημα και στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.

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