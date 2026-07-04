Οι δικηγόροι ζητούν την κατάργηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. για τη μετανάστευση

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Οι δικηγόροι ζητούν την κατάργηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. για τη μετανάστευση
ΕΛΛΑΔΑ
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Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση στην Ξάνθη χαρακτηρίζει κατ΄ αρχάς θετική την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε διατάξεις της σχετικής κ.υ.α. που εκδόθηκε, οι οποίες «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, καθότι προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρρητο και την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος» και ζητάει την άμεση κατάργησή τους.

Ακόμη, αποφασίστηκε το δικηγορικό σώμα «να μην συμμετέχει στην υλοποίηση της κ.υ.α., μέχρι την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων και προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αποχή των μελών τους, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρείται στην υπηρεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τη νομική συμβουλευτική, μέχρι την κατάργηση των άνω διατάξεων».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής έχει ως εξής:

«Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι η συμμετοχή των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας αποτελεί, κατ' αρχάς, θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, διατάξεις της αριθ. 120961/26 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζουν τις σχετικές προϋποθέσεις πλήττουν τον πυρήνα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός καθορίζεται ιδίως από τον Κώδικα Δικηγόρων, τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία του Δικηγορικού Επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται κυρίως για τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 που προβλέπει επιπρόσθετη αμοιβή δικηγόρου στην περίπτωση που αιτούντες ωφελούμενοι, που υπάγονται στη διαδικασία συνόρων και συνεπώς, στερούνται ισχυρού προσφυγικού προφίλ, υποβάλλουν αίτηση εθελούσιας οικειοθελούς αναχώρησης εντός δύο (2) μηνών από την παροχή της καθοδήγησης προς αυτούς και του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 που προβλέπει τη δυνατότητα εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης, για σκοπούς εποπτείας και αξιολόγησης, να παρίσταται κατά τη διάρκεια συνεδρίας νομικής καθοδήγησης.

Οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, καθότι προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρρητο και την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος.

Η θέσπιση "κινήτρων" για την επίτευξη άλλων στόχων αλλά και η εποπτεία υπαλλήλων του Υπουργείου κατά την παροχή της νομικής καθοδήγησης δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν το δικηγορικό λειτούργημα αλλά και με την προσήκουσα παροχή νομικής συμβουλευτικής, όπως καθορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές και υπερνομοθετικές διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) έχει επισημάνει την ανάγκη διασφάλισης πλήρους ανεξαρτησίας των δικηγόρων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και παρέχουν νομική συμβουλευτική καθώς επίσης και την ανάγκη αποφυγής και αθέμιτων παρεμβάσεων στο έργο τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα το περιεχόμενο των άνω διατάξεων και ζητά την άμεση κατάργησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή :

1. Θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Το δικηγορικό σώμα δεν θα συμμετέχει στην υλοποίηση της προαναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέχρι την κατάργηση των άνω διατάξεων .

3. Προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αποχή των μελών τους, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρείται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τη νομική συμβουλευτική, μέχρι την κατάργηση των άνω διατάξεων».

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