Μύκονος: Συνελήφθη αλλοδαπός που θα «πλημμύριζε» το νησί με κάθε είδους ναρκωτικό

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε να κατέχει φιξάκια κοκαΐνης, κεταμίνης, κάνναβη και παραισθησιογόνα μανιτάρια - Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Γιάννης Καλύβας

Μύκονος: Συνελήφθη αλλοδαπός που θα «πλημμύριζε» το νησί με κάθε είδους ναρκωτικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη στη Μύκονο 30χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα.
  • Κατασχέθηκαν 239 φιξάκια κοκαΐνης, κεταμίνη, κάνναβη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, ναρκωτικά δισκία, χρήματα και ζυγαριά.
  • Ο κατηγορούμενος πραγματοποιούσε καθημερινές σύντομες συναντήσεις για παράδοση ναρκωτικών έναντι χρημάτων.
  • Είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση και μέτρο άρνησης εισόδου από τις Γερμανικές Αρχές.
  • Το παράνομο όφελος από τη διακίνηση εκτιμάται σε 45.085 ευρώ και οι κατασχεθείσες ουσίες θα εξεταστούν από τη Χημική Υπηρεσία.
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Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνελήφθη χθες, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στη Μύκονο, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια, ενώ παράλληλα σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση.

Πρόκειται για 30χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων, που αφορούσαν τη δραστηριοποίησή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο.

Αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, πραγματοποιούσε -σε καθημερινή βάση- ολιγόλεπτες συναντήσεις με άτομα, στα οποία παρέδιδε δέματα που προσομοίαζαν σε «φιξάκια» κοκαΐνης, παραλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξακριβώθηκε η κατοικία του, καθώς και χώρος (καβάτζα) τον οποίο χρησιμοποιούσε και επισκεπτόταν συχνά.

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, στην «καβάτζα» και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 239 φιξάκια κοκαΐνης, καθώς και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 296,5 γραμμάριων,
  • συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους 154 γραμμάριων,
  • 37 φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους 31,3 γραμμάριων,
  • 31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης,
  • 50 ναρκωτικά δισκία,
  • ζυγαριά,
  • 8.000 ευρώ, 1.160 δολάρια και
  • κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται ότι, ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στα 45.085 ευρώ.

Επιπλέον, ύστερα από σχετική έρευνα σε βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στον χώρο Schengen, από τις Γερμανικές Αρχές.

Ο συλληφθείς, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση.

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