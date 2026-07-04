Φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε στο χωράφι 64χρονου στο Ρέθυμνο
Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και απομακρύνθηκαν
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Χασισοφυτεία που είχε στήσει ένας 64χρονος στο χωράφι του σε περιοχή του Ρεθύμνου της Κρήτης, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί.
Ο εντοπισμός της καλλιέργειας βρέθηκε σε χωριό του Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.
Η φυτεία που εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούνταν από 31 δενδρύλλια κάνναβης.
Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και απομακρύνθηκαν, ενώ η προανάκριση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και δύο κυνηγετικά όπλα.
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