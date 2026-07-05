Ρωσία: Οι Ουκρανοί είπαν «όχι» σε προσωρινή εκεχειρία για την παράδοση σορών στρατιωτών

Η Ουκρανία αρνήθηκε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην πόλη Κοστιαντινίφκα, στα ανατολικά της χώρας, προκειμένου να επιτρέψει στη Ρωσία να παραδώσει τις σορούς των πεσόντων Ουκρανών στρατιωτών, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Κυριακή (5/7).

Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Κοστιαντινίφκα, αν και η Ουκρανία αρνήθηκε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να ελέγχουν την πόλη.

Η Κοστιαντινίφκα είναι μια στρατηγικής σημασίας περιοχή, την κατάληψη της οποίας η Μόσχα επιδιώκει εδώ και καιρό στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Η Ρωσία δήλωσε ότι είχε προτείνει μια κατάπαυση του πυρός έξι ωρών εντός και γύρω από την Κοστιαντινίφκα τη Δευτέρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η παράδοση των σορών των Ουκρανών στρατιωτών, και είχε δώσει στο Κίεβο προθεσμία έως τις 12:00 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής για να απαντήσει.

Το υπουργείο Άμυνας και το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.