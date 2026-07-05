Ηράκλειο: Τροχαίο με δύο τραυματίες - Κλούβα συγκρούστηκε με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στον δρόμο από το Τυμπάκι προς το Καμηλάρι στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία κλούβα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Για την απομάκρυνση των δύο τραυματιών από τα οχήματα χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της Πυροσβεστικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Ηράκλειο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.