Σύμη: Απρόσμενη επίσκεψη φώκιας στη Μαραθούντα -Κολύμπησε ανάμεσα στους λουόμενους

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σύμη: Απρόσμενη επίσκεψη φώκιας στη Μαραθούντα -Κολύμπησε ανάμεσα στους λουόμενους
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια μεσογειακή φώκια εμφανίστηκε και κολύμπησε κοντά στους λουόμενους στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης.
  • Η φώκια κινήθηκε ήρεμα ανάμεσα στους ανθρώπους, δημιουργώντας ενθουσιασμό και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.
  • Η παραλία Μαραθούντα ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά της και τον πλούσιο φυσικό της πλούτο, που περιλαμβάνει και την άγρια ζωή.
  • Η εμφάνιση της φώκιας υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης και σεβασμού του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου.
  • Οι ειδικοί συνιστούν να τηρούνται αποστάσεις από τα άγρια ζώα για την προστασία τους και την ασφάλειά τους στο φυσικό περιβάλλον.
Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή εικόνα αντίκρισαν οι λουόμενοι στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης, όταν μια μεσογειακή φώκια εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά και κολύμπησε σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Η φώκια κινήθηκε με απόλυτη ηρεμία ανάμεσα στους λουόμενους, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όσους βρίσκονταν στην παραλία. Το θαλάσσιο θηλαστικό έδειχνε να νιώθει άνετα στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό και έκπληξη την απρόσμενη επίσκεψή του και κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο» του Mega, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν ότι στη Μαραθούντα δεν είναι ασυνήθιστο να συναντήσει κανείς την άγρια φύση, καθώς, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει περίπτωση να πας για μπάνιο και να μην πετύχεις ή ένα κατσικάκι ή μια φώκια».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα εντυπωσιακά, πεντακάθαρα νερά της παραλίας, τα οποία, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή, δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει «έναν άλλο πλανήτη». Η παραλία Μαραθούντα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Σύμης και είναι προσβάσιμη κυρίως με καραβάκια που μεταφέρουν καθημερινά επισκέπτες.

Η εμφάνιση της μεσογειακής φώκιας αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του πλούσιου θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν συναντάμε τέτοια ζώα στη φύση, είναι σημαντικό να κρατάμε αποστάσεις και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενόχληση, ώστε να συνεχίσουν να κινούνται με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Απρόσμενη επίσκεψη φώκιας στη Μαραθούντα -Κολύμπησε ανάμεσα στους λουόμενους

18:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο» λέει ο Δήμαρχος Οινόης για τη φωτιά

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος Οινόης: «Το έχουμε ξαναζήσει η φωτιά επέστρεψε στα σπίτια μας»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της – Την έσωσε με ΚΑΡΠΑ η μητέρα της

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο - Δείτε το βίντεο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο - drone από τις καμένες εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος - Άνω Λιόσια λόγω φωτιάς

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός καλοκαιριού για εργαζόμενους γονείς: Επιλογές, κόστη και δικαιώματα στην εργασία

17:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ωρωπός: Συνελήφθη 64χρονος καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους 63.000.000 ευρώ

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά κοντά στο χωριό Κοσκινού - Φόβοι για αναζωπυρώσεις

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Επιχείρηση για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με τέσσερις επιβαίνοντες στο Ακρωτήρι Δουκάτου

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Συρία

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 7χρονο κοριτσάκι περιφερόταν στους δρόμους – Συνελήφθη ο πατέρας της

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπλευσαν στα Σύβοτα τα mega yachts του Σεΐχη Μανσούρ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

16:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο της οικίας του

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χειροπέδες σε 27χρονο που πυροβόλησε το σπίτι γειτόνων του για οικονομικές διαφορές

15:48ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για Ρόκκο: Απαράδεκτη εικόνα να οδηγεί κάποιος μηχανή χωρίς κράνος

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Οινόη - Μάχη της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 22 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της – Την έσωσε με ΚΑΡΠΑ η μητέρα της

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Οινόη - Μάχη της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 22 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

17:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ωρωπός: Συνελήφθη 64χρονος καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους 63.000.000 ευρώ

13:38LIFESTYLE

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο - drone από τις καμένες εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη

10:28WHAT THE FACT

Δορυφόροι εντόπισαν υποθαλάσσιο ηφαίστειο που ίσως δημιουργήσει το νεότερο νησί της Γης

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος - Άνω Λιόσια λόγω φωτιάς

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι Καλόγεροι στην Άνδρο: Τα «μοναχικά νησιά» του Αιγαίου, με την τεράστια εθνική σημασία 

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

14:27LIFESTYLE

Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος Οινόης: «Το έχουμε ξαναζήσει η φωτιά επέστρεψε στα σπίτια μας»

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ