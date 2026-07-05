Σύμη: Απρόσμενη επίσκεψη φώκιας στη Μαραθούντα -Κολύμπησε ανάμεσα στους λουόμενους

Snapshot Μια μεσογειακή φώκια εμφανίστηκε και κολύμπησε κοντά στους λουόμενους στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης.

Η φώκια κινήθηκε ήρεμα ανάμεσα στους ανθρώπους, δημιουργώντας ενθουσιασμό και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η παραλία Μαραθούντα ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά της και τον πλούσιο φυσικό της πλούτο, που περιλαμβάνει και την άγρια ζωή.

Η εμφάνιση της φώκιας υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης και σεβασμού του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου.

Οι ειδικοί συνιστούν να τηρούνται αποστάσεις από τα άγρια ζώα για την προστασία τους και την ασφάλειά τους στο φυσικό περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή εικόνα αντίκρισαν οι λουόμενοι στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης, όταν μια μεσογειακή φώκια εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά και κολύμπησε σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Η φώκια κινήθηκε με απόλυτη ηρεμία ανάμεσα στους λουόμενους, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όσους βρίσκονταν στην παραλία. Το θαλάσσιο θηλαστικό έδειχνε να νιώθει άνετα στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό και έκπληξη την απρόσμενη επίσκεψή του και κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο» του Mega, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν ότι στη Μαραθούντα δεν είναι ασυνήθιστο να συναντήσει κανείς την άγρια φύση, καθώς, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει περίπτωση να πας για μπάνιο και να μην πετύχεις ή ένα κατσικάκι ή μια φώκια».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα εντυπωσιακά, πεντακάθαρα νερά της παραλίας, τα οποία, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή, δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει «έναν άλλο πλανήτη». Η παραλία Μαραθούντα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Σύμης και είναι προσβάσιμη κυρίως με καραβάκια που μεταφέρουν καθημερινά επισκέπτες.

Η εμφάνιση της μεσογειακής φώκιας αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του πλούσιου θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν συναντάμε τέτοια ζώα στη φύση, είναι σημαντικό να κρατάμε αποστάσεις και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενόχληση, ώστε να συνεχίσουν να κινούνται με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.

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