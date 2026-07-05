Κάτοικος Οινόης: «Το έχουμε ξαναζήσει η φωτιά επέστρεψε στα σπίτια μας»

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι κάτοικοι στην Οινόη, καθώς όπως αναφέρουν έχουν ξαναδει τον εφιάλτη με τις φλόγες κοντά στα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, μία ηλικιωμένη, ανέφερε ότι «Είμαι έτοιμη να φύγω ανά πάσα στιγμή. Ήρθε η πρόεδρος του χωριού και μας είπε να έχουμε τα πράγματα μας έτοιμα να φύγουμε».

«Έχουμε ξαναδει τον εφιάλτη με τις φλόγες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηλικιωμένη γυναίκα.

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