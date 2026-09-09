Τα αναφιλητά της Πενέλοπε Κρουζ στο 15λεπτο αποθεωτικό χειροκρότημα στη Βενετία

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια 15,5 λεπτών όρθιας επευφημίας στην πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026.

Η ταινία «Bunker», στην οποία πρωταγωνιστούν η Πενέλοπε Κρουζ και ο σύζυγός της Χαβιέρ Μπαρδέμ, έλαβε διθυραμβικές κριτικές και αποτελεί την ένατη συνεργασία τους στην οθόνη.

Το φιλμ είναι ψυχολογικό θρίλερ και πραγματεύεται την κρίση στον γάμο ενός αρχιτέκτονα που αναλαμβάνει ένα ηθικά αμφιλεγόμενο έργο για έναν δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας.

Η όρθια επευφημία για το «Bunker» είναι η μακρύτερη φέτος στο φεστιβάλ και μόλις δύο λεπτά μικρότερη από το ρεκόρ του 2024.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ είναι παντρεμένοι εδώ και 16 χρόνια και έχουν δύο παιδιά, ενώ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1992. Snapshot powered by AI

Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε δάκρυα όταν η νέα της ταινία «Bunker» έλαβε τη μακρύτερη όρθια επευφημία μέχρι στιγμής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας του 2026.

Η 52χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Χαβιέ Μπαρδέμ (57), βρίσκονται στην πόλη για να προωθήσουν το κοινό τους έργο, το οποίο παρουσιάστηκε με λαμπρή πρεμιέρα στην Sala Grande την Τρίτη.

Μετά την προβολή της ταινίας, το κοινό σηκώθηκε όρθιο για 15,5 λεπτά. Η Πενέλοπε συγκλονίστηκε από την ενθουσιώδη ανταπόκριση και έκλαιγε ανεξέλεγκτα, ενώ ο Χαβιέρ την παρηγορούσε.

Ο σκηνοθέτης Φλόριαν Ζέλερ φρόντισε ώστε το πρωταγωνιστικό ζευγάρι να απολαύσει τη στιγμή του στο προσκήνιο, πιάνοντάς τους από τα χέρια για να τους φέρει μπροστά στο κοινό. Στη συνέχεια, ο Χαβιέρ απομακρύνθηκε ευγενικά και έκανε νόημα στη σύζυγό του, η οποία έδειχνε εκπληκτική με ένα κόκκινο φόρεμα Chanel, ειδικά σχεδιασμένο από τον Ματιέ Μπλαζί, ενώ το πλήθος συνέχιζε να χειροκροτεί.

Penélope Cruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star Javier Bardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of “Bunker” at the #VeniceFilmFestival.https://t.co/D0OzKlxFjC pic.twitter.com/2TB0rM6WpQ — Variety (@Variety) September 8, 2026

Η μακρά ανταπόκριση στην ταινία «Bunker» απέχει μόλις δύο λεπτά από τη μακρύτερη ορθια επευφημία στην πρόσφατη ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας – ένα χειροκρότημα 17 λεπτών για την ταινία «The Room Next Door» το 2024.

Το φετινό φεστιβάλ έχει προκαλέσει μια σειρά από μακρές ορθιές επευφημίες. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζον Μάλκοβιτς συγκινήθηκε μέχρι δακρύων, καθώς η ταινία του «Wild Horse Nine», που θεωρείται υποψήφια για Όσκαρ, έλαβε ορθια επευφημία διάρκειας 13 λεπτών.

Η ταινία «Bunker» σηματοδοτεί την ένατη φορά που η Penelope και ο Javier συνεργάζονται στην οθόνη και η ταινία λαμβάνει ήδη διθυραμβικές κριτικές.

Στον ψυχολογικό θρίλερ, το ζευγάρι υποδύεται τους παντρεμένους Σοφία και Μιγκέλ. Ο 17χρονος γάμος του αρχιτέκτονα Μιγκέλ τίθεται υπό πίεση αφού αυτός αναλαμβάνει ένα ηθικά αμφιλεγόμενο έργο για την κατασκευή ενός καταφυγίου επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο του τομέα της τεχνολογίας (Πολ Ντάνο). Εν τω μεταξύ, η Σοφία αρχίζει να συνεργάζεται με έναν Αμερικανό μυθιστοριογράφο, τον Τζέρεμι Γκρέι (Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ).

Η Πενέλοπε και ο Χαβιέ είναι παντρεμένοι εδώ και 16 χρόνια και έχουν έναν γιο, τον Λέο, 15 ετών, και μια κόρη, τη Λούνα, 13 ετών.

Γνώρισαν για πρώτη φορά το 1992 στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίας «Jamon jamon», όταν η Πενέλοπε ήταν 17 ετών και ο Χαβιέ 23. Αν και στην ταινία υποδύονταν ερωτευμένο ζευγάρι, άρχισαν να βγαίνουν μαζί μόνο 15 χρόνια αργότερα, όταν ξανασυναντήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Vicky Cristina Barcelona» του 2008, για την οποία η Πενέλοπε κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο.