Πότε είναι «καμπανάκι» για την καρδιά τα ούλα που ματώνουν: Τι πρέπει να ξέρετε

Η αιμορραγία ή το πρήξιμο των ούλων μπορεί να φαίνονται ως προβλήματα που περιορίζονται στο στόμα, ωστόσο ολοένα και περισσότερα στοιχεία συνδέουν την περιοδοντίτιδα (τη σοβαρή μορφή της ουλίτιδας) με την αθηροσκλήρωση, το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο και την κολπική μαρμαρυγή.

Η συσχέτιση αυτή κρίνεται όλο και πιο πιθανή, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η νόσος των ούλων προκαλεί άμεσα καρδιαγγειακή νόσο.

Τι είναι η νόσος των ούλων;

Η νόσος των ούλων ξεκινά όταν συσσωρεύεται βακτηριακή πλάκα γύρω από τα δόντια. Η ουλίτιδα προκαλεί ερυθρότητα, πρήξιμο ή αιμορραγία στα ούλα, ενώ η περιοδοντίτιδα μπορεί στη συνέχεια να βλάψει τους ιστούς και το οστό που στηρίζουν τα δόντια.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι:

Αιμορραγία των ούλων

Πρησμένα ή ευαίσθητα ούλα

Υποχώρηση των ούλων

Επίμονη κακοσμία του στόματος

Χαλάρωση των δοντιών

Οι φλεγμονώδεις περιοδοντικοί θύλακες μπορούν επίσης να επιτρέψουν την είσοδο βακτηρίων και φλεγμονωδών ουσιών στην κυκλοφορία του αίματος.

Πώς μπορεί η ουλίτιδα να συμβάλει σε νόσο των αρτηριών;

Η τελευταία επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) αναφέρει ότι τα στοιχεία που συνδέουν την περιοδοντίτιδα με την αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο έχουν ενισχυθεί σε σχέση με την ανασκόπηση του 2012.

Δύο μηχανισμοί ενδέχεται να εξηγούν τη συσχέτιση αυτή:

Τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να προωθήσουν τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και τη φλεγμονή των αγγείων. Η χρόνια φλεγμονή των ούλων μπορεί επίσης να αυξήσει τους δείκτες συστηματικής φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και η ιντερλευκίνη-6.

Μελέτες παρατήρησης έχουν συνδέσει την περιοδοντική νόσο με αυξημένο πάχος των τοιχωμάτων της καρωτίδας και διαταραγμένη ενδοθηλιακή λειτουργία: αλλαγές που σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση.

Η περιοδοντική νόσος συσχετίστηκε με 42% υψηλότερη πιθανότητα πάχυνσης των τοιχωμάτων της καρωτίδας, ποσοστό που έφτανε το 70% σε περιπτώσεις σοβαρής νόσου.

υψηλότερη πιθανότητα πάχυνσης των τοιχωμάτων της καρωτίδας, ποσοστό που έφτανε το σε περιπτώσεις σοβαρής νόσου. Άτομα με ουλίτιδα παρουσιάζουν επίσης υψηλότερα ποσοστά εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Ωστόσο, το κάπνισμα, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η ηλικία αποτελούν κοινούς παράγοντες κινδύνου και δεν έχει τεκμηριωθεί σχέση αιτιώδους συνάφειας.

Ποια είναι η σύνδεση με την κολπική μαρμαρυγή;

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2025 εντόπισε τέσσερις υψηλής ποιότητας μελέτες παρατήρησης, που συνδέουν την περιοδοντική νόσο με αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής. Σε μια μακροχρόνια μελέτη κοόρτης στις ΗΠΑ, η σοβαρή περιοδοντίτιδα συσχετίστηκε με περίπου 31% υψηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.

Μια άλλη μελέτη του 2025, προσθέτει έναν πιθανό μηχανισμό. Σε πειραματόζωα ποντίκια, το περιοδοντικό βακτήριο Porphyromonas gingivalis έφτασε στον ιστό των κόλπων της καρδιάς, αυξάνοντας την ίνωση και την ευπάθεια σε κολπική μαρμαρυγή. Σε 68 άτομα με κολπική μαρμαρυγή, που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, η εντονότερη περιοδοντική φλεγμονή συσχετίστηκε με αυξημένη παρουσία του P. gingivalis στον ιστό των κόλπων και αυξημένη κολπική ίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ενισχύει τη βιολογική πιθανότητα της συσχέτισης μεν, αλλά ΔΕΝ αποδεικνύει ότι τα βακτήρια των ούλων προκαλούν κολπική μαρμαρυγή στον άνθρωπο, δε.

Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο η θεραπεία της ουλίτιδας;

Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη κάτι τέτοιο. Η θεραπεία της περιοδοντίτιδας βελτιώνει τη στοματική υγεία και μπορεί να μειώσει ορισμένους δείκτες φλεγμονής και να βελτιώσει την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Ωστόσο, οι σχετικές κλινικές μελέτες δεν έχουν δείξει με πειστικό τρόπο ότι η περιοδοντική θεραπεία προλαμβάνει τα εμφράγματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια ή την κολπική μαρμαρυγή.

Συνεπώς, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) δεν αντιμετωπίζει τη θεραπεία των περιοδοντικών παθήσεων ως θεραπεία για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η καλή στοματική φροντίδα πρέπει να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τον έλεγχο των καθιερωμένων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, ο διαβήτης και το κάπνισμα.

Τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε ουλίτιδα

Μην αγνοείτε την επίμονη αιμορραγία ή το πρήξιμο των ούλων. Μερικά χρήσιμα βήματα είναι τα εξής:

Βουρτσίζετε τα δόντια σας 2 φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα

Καθαρίζετε καθημερινά τα μεσοδόντια διαστήματα με οδοντικό νήμα ή βουρτσάκια

Πηγαίνετε τακτικά στον οδοντίατρο για καθαρισμό και επίβλεψη

Επισκεφθείτε οδοντίατρο εάν παρατηρήσετε επίμονη αιμορραγία, υπαναχώρηση των ούλων ή χαλάρωση των δοντιών

Παρακολουθείτε τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, ειδικά εάν καπνίζετε ή πάσχετε από διαβήτη, υπέρταση ή υψηλή χοληστερόλη

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα άτομο με κολπική μαρμαρυγή να υποβληθεί σε περιοδοντική θεραπεία;

Ναι. Εάν λαμβάνετε αντιπηκτική αγωγή, ενημερώστε τον οδοντίατρό σας πριν από τη θεραπεία. Για τους περισσότερους ασθενείς, δεν απαιτείται διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής για τις συνήθεις οδοντιατρικές διαδικασίες. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να συζητείται με τον θεράποντα ιατρό, καθώς η απότομη διακοπή της αγωγής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Μήπως η ουλίτιδα σημαίνει ότι πρέπει να επισκεφτώ καρδιολόγο;

Όχι από μόνη της. Η περιοδοντίτιδα είναι ένας πιθανός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου, όχι διάγνωση καρδιακής νόσου. Αλλά είναι λογικό να διασφαλιστεί ότι οι καθιερωμένοι κίνδυνοι, όπως η υπέρταση, η χοληστερόλη, ο διαβήτης και το κάπνισμα, αξιολογούνται κατάλληλα.

Συμπέρασμα

Η ουλίτιδα σχετίζεται όλο και περισσότερο με την αθηροσκλήρωση, τα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια και την κολπική μαρμαρυγή, με τη φλεγμονή και την εξάπλωση των στοματικών βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίματος να προσφέρουν εύλογες εξηγήσεις. Αλλά η συσχέτιση δεν είναι αιτιώδης συνάφεια και η θεραπεία της περιοδοντίτιδας δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι αποτρέπει τα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Το πρακτικό μήνυμα είναι η προστασία της στοματικής υγείας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αντιμετώπιση των καθιερωμένων παραγόντων καρδιακού κινδύνου.

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