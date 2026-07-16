Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Το «θωρακισμένο» προγαμιαίο συμφωνητικό και ο ρόλος του πατέρα της

Snapshot Η Taylor Swift και ο Travis Kelce υπέγραψαν προγαμιαίο συμφωνητικό μεγάλης αξίας πριν από τον γάμο τους, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο πατέρας της Taylor Swift, Scott Swift, φέρεται να είχε ενεργό και διακριτικό ρόλο στη σύνταξη του συμφωνητικού για την προστασία της περιουσίας της.

Η περιουσία της Taylor Swift εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί βασικό λόγο για την ύπαρξη του προγαμιαίου συμφωνητικού.

Το προγαμιαίο συμφωνητικό χαρακτηρίζεται ως «απόλυτα θωρακισμένο» με όρους που υποστηρίζουν πλήρως και οι δύο πλευρές, σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζευγάρι.

Οι πληροφορίες για το προγαμιαίο και τον ρόλο του Scott Swift δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Taylor Swift ή τον Travis Kelce. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) με τον Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται το προγαμιαίο συμφωνητικό που, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, υπέγραψε το ζευγάρι πριν από την τελετή.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τον πατέρα της διάσημης τραγουδίστριας, Scott Swift, να είχε ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία, με στόχο την προστασία της περιουσίας της, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν και οι σχετικές αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορούν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας της τραγουδίστριας, Scott Swift, φέρεται να διαδραμάτισε διακριτικό αλλά ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία, εποπτεύοντας τη συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική προστασία της κόρης του σε περίπτωση μελλοντικού χωρισμού. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το ζευγάρι ή τους εκπροσώπους του.

Η συζήτηση γύρω από το προγαμιαίο συμφωνητικό ακολούθησε τις έντονες φήμες που είχαν προηγηθεί για τον γάμο του ζευγαριού στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, μία τελετή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της διεθνούς showbiz.

Θαυμαστές έξω από το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν FR172324 AP

Το προγαμιαίο συμφωνητικό

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce αποτελούν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια της διεθνούς σκηνής. Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2023, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2025, όταν δημοσίευσαν φωτογραφίες από την πρόταση γάμου και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της τραγουδίστριας.

Παρότι η ημερομηνία του γάμου δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως εκείνη την περίοδο, πληροφορίες ήθελαν το ζευγάρι να σχεδιάζει την τελετή για τις αρχές Ιουλίου. Τα ίδια δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι είχε ήδη καταρτιστεί ένα ιδιαίτερα λεπτομερές προγαμιαίο συμφωνητικό.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς αναλυτές της αμερικανικής showbiz, καθώς η Taylor Swift συγκαταλέγεται πλέον στους πλουσιότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως. Η περιουσία της εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας αυξηθεί σημαντικά χάρη στην πρωτοφανή εμπορική επιτυχία της περιοδείας The Eras Tour, στα δικαιώματα της μουσικής της, στον εκδοτικό της κατάλογο και στις πολυάριθμες επιχειρηματικές συνεργασίες της. Από την άλλη πλευρά, ο Travis Kelce εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους και υψηλόμισθους παίκτες του NFL, με σημαντικά έσοδα τόσο από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσο και από εμπορικές συμφωνίες.

Ο ρεπόρτερ Rob Shuter υποστηρίζει ότι πηγές από το περιβάλλον τους επιβεβαιώνουν πως το ζευγάρι έχει πράγματι συντάξει ένα προγαμιαίο συμφωνητικό, το οποίο χαρακτηρίζει «απόλυτα θωρακισμένο», με όρους που οι δύο πλευρές «υποστηρίζουν πλήρως».

Ο ρόλος του Scott Swift

Η οικογένεια της Taylor Swift διατηρεί διαχρονικά σημαντική παρουσία στη διαχείριση της καριέρας της. Η μητέρα της, Andrea Swift, τη συνοδεύει συχνά στις περιοδείες και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία, ενώ ο αδελφός της, Austin Swift, συμμετέχει σε ζητήματα που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων της.

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος του πατέρα της, Scott Swift. Πριν ασχοληθεί με τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της κόρης του, εργάστηκε επί σειρά ετών ως χρηματιστής και στέλεχος της Merrill Lynch, εμπειρία που, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, συνέβαλε στη δημιουργία της ισχυρής επιχειρηματικής δομής που περιβάλλει σήμερα την καριέρα της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος Rob Shuter, ο Scott Swift φέρεται να είχε συμβουλευτικό ρόλο και στη διαμόρφωση του προγαμιαίου συμφωνητικού, με βασικό στόχο την προστασία της περιουσίας της κόρης του. «Πάντα προστάτευε την Taylor, δίνοντάς της παράλληλα την ελευθερία να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αστέρι του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που επικαλέστηκε ο ίδιος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πλευρές.

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