Τράβις Κέλσι: Αποκάλυψε τo ένα πράγμα που θα άλλαζε στον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ 

Snapshot Ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε ότι θα ήθελε ο γάμος του με την Τέιλορ Σουίφτ να είχε κρατήσει περισσότερο.

Ο γάμος έγινε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, σε μια ιδιωτική τελετή με συγγενείς, φίλους και διάσημους καλεσμένους.

Η γαμήλια δεξίωση δεν ακολούθησε τυπικό πρόγραμμα, χωρίς πολλές ομιλίες, επικεντρώθηκε στην διασκέδαση των παρευρισκομένων.

Απαγορεύτηκαν τα κινητά τηλέφωνα στον χώρο, ώστε οι καλεσμένοι να ζήσουν την στιγμή χωρίς να νιώθουν ότι καταγράφονται.

Ο Τράβις περιέγραψε την ξεχωριστή ατμόσφαιρα και την πολυδιάστατη παρουσία διάσημων από διαφορετικές περιόδους της ζωής του ζευγαριού. Snapshot powered by AI

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε τη μία και μοναδική αλλαγή που θα έκανε στην ξεχωριστή βραδιά του με την Τέιλορ Σουίφτ.

Ο 36χρονος σταρ του NFL μίλησε για τον γάμο του με την 34χρονη τραγουδίστρια στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast «New Heights», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό του, Τζέισον Κέλσι. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης έδειξε και τη χρυσή βέρα του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, σε μια ιδιαίτερα ιδιωτική τελετή, παρουσία συγγενών, φίλων και πολλών διάσημων καλεσμένων.

«Είναι μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά ο Τράβις Κέλσι.

«Εγώ και η Τέιλορ είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλους όσοι ήρθαν. Το διασκεδάσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ήταν απλώς μαγικό. Μακάρι να είχε κρατήσει ακόμα περισσότερο», ανέφερε.

Όταν ο Τζέισον τον ρώτησε αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να είχε γίνει διαφορετικά στον γάμο, ο Τράβις δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη. «Μακάρι να είχε κρατήσει ακόμα περισσότερο. Ένιωσα ότι όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή», παραδέχθηκε.

«Δεν υπήρχε αυτό το τυπικό»

Ο Τζέισον Κέλσι αποκάλυψε ακόμη τι ήταν αυτό που του άρεσε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η γαμήλια δεξίωση.

«Αυτό που μου άρεσε πολύ σε αυτόν τον γάμο και στον τρόπο που τον οργανώσατε ήταν ότι, αφού τελείωσαν όλα, δεν υπήρχε αυτό το τυπικό, επίσημο πρόγραμμα. Δεν υπήρχαν ένα σωρό ομιλίες. Ήταν απλώς ώρα για πάρτι και διασκέδαση. Και αυτό ήταν που το έκανε τόσο διασκεδαστικό και για μένα», είπε.

Ιδιαίτερη εντύπωση του έκανε, φυσικά, και η συνύπαρξη τόσων διάσημων προσώπων από διαφορετικές περιόδους της ζωής του ζευγαριού.

«Είδα τον Μπραντ Πιτ να αγκαλιάζει τον Κόναν Ο'Μπράιεν. Είδα τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και μετά, ξαφνικά, βλέπω την κυρία Κλαρκ. Και αναρωτήθηκα: “Τι στο καλό συμβαίνει!”», είπε αστειευόμενος.

Η απόφαση να μείνουν όλοι χωρίς κινητά

Ένα ακόμη στοιχείο που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Τράβις Κέλσι και την Τέιλορ Σουίφτ ήταν η απόφαση να μην επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα στον χώρο.

Ο αθλητής εξήγησε ότι η επιλογή αυτή βοήθησε τους καλεσμένους να ζήσουν πραγματικά τη στιγμή, χωρίς την πίεση ότι κάποιος μπορεί να καταγράφει ή να δημοσιεύει όσα συμβαίνουν.

«Ήταν τόσο ωραίο να βλέπεις πώς αλληλεπιδρούσαν όλοι και, χωρίς κινητά, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι σε επιφυλακή και να νιώθουν αυτό το συναίσθημα που μπορεί να υπάρχει όταν ξέρεις ότι σε καταγράφουν», είπε.

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