Το σημείο όπου κάνετε φαλάκρα έχει σημασία: Τι δείχνει η γραμμή των μαλλιών για την υγεία

Το σημείο όπου τα μαλλιά αραιώνουν μπορεί να δώσει ενδείξεις για την αιτία του φαινομένου. Η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών στους κροτάφους, η αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού, η διεύρυνση της χωρίστρας στο κέντρο ή τα διάσπαρτα κενά σημεία χωρίς μαλλιά υποδεικνύουν διαφορετικούς τύπους απώλειας μαλλιών.

Στους άνδρες, ορισμένα μοτίβα έχουν επίσης συσχετιστεί με καρδιοπάθειες και καρκίνο του προστάτη, ωστόσο, η εμφάνιση φαλάκρας δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση.

Υποδηλώνει κάτι διαφορετικό για την υγεία η φαλάκρα στην κορυφή του κεφαλιού;

Στους άνδρες, η ανδρογενετική αλωπεκία (ή φαλάκρα ανδρικού τύπου) προκαλεί συνήθως υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών στους κροτάφους, αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού ή και τα δύο.

Μια μετα-ανάλυση του 2013, που περιέλαβε σχεδόν 37.000 άνδρες, διαπίστωσε ότι η φαλάκρα στην κορυφή του κεφαλιού (vertex) συνδεόταν με τη στεφανιαία νόσο, ενώ η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών μόνο στο μέτωπο δεν παρουσίαζε τέτοια σύνδεση. Ο κίνδυνος αυξανόταν ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης:

η ήπια φαλάκρα στην κορυφή συνδεόταν με 18% υψηλότερο κίνδυνο

η μέτρια με 36% και

η σοβαρή με 48%

Μια ευρύτερη μετα-ανάλυση του 2014 επίσης συνέδεσε την αλωπεκία με τη στεφανιαία νόσο και παράγοντες κινδύνου, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, το μεταβολικό σύνδρομο, η υπέρταση και τα μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα. Πρόκειται, ωστόσο, για συσχετίσεις που προέκυψαν από μελέτες παρατήρησης. Η φαλάκρα δεν προκαλεί απόφραξη των αρτηριών, ενώ μεταγενέστερες μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε απολύτως συνεπή συμπεράσματα.

Τι μπορεί να υποδηλώνει το σημείο της απώλειας μαλλιών;

Το μοτίβο της απώλειας είναι συχνά πιο χρήσιμο για τον προσδιορισμό του τύπου της τριχόπτωσης παρά για την πρόβλεψη κάποιας νόσου:

Κρόταφοι και μετωπιαία γραμμή μαλλιών (στους άνδρες) : Η σταδιακή υποχώρηση, που συχνά σχηματίζει το γράμμα «M», αποτελεί τυπική μορφή φαλάκρας ανδρικού τύπου. Στην μελέτη του 2013, η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών μόνο στο μέτωπο δεν συνδέθηκε με τη στεφανιαία νόσο.

: Η σταδιακή υποχώρηση, που συχνά σχηματίζει το γράμμα «M», αποτελεί τυπική μορφή φαλάκρας ανδρικού τύπου. Στην μελέτη του 2013, η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών μόνο στο μέτωπο δεν συνδέθηκε με τη στεφανιαία νόσο. Κορυφή του κεφαλιού (στους άνδρες) : Η κυκλική αραίωση στο πάνω μέρος του κεφαλιού αποτελεί επίσης τυπική μορφή φαλάκρας ανδρικού τύπου και παρουσιάζει την πιο σαφή συσχέτιση (βάσει μελετών παρατήρησης) με τις καρδιοπάθειες.

: Η κυκλική αραίωση στο πάνω μέρος του κεφαλιού αποτελεί επίσης τυπική μορφή φαλάκρας ανδρικού τύπου και παρουσιάζει την πιο σαφή συσχέτιση (βάσει μελετών παρατήρησης) με τις καρδιοπάθειες. Διεύρυνση της κεντρικής χωρίστρας (στις γυναίκες) : Η προοδευτική αραίωση στο πάνω μέρος και στο κέντρο του κεφαλιού υποδηλώνει συνήθως απώλεια μαλλιών γυναικείου τύπου.

: Η προοδευτική αραίωση στο πάνω μέρος και στο κέντρο του κεφαλιού υποδηλώνει συνήθως απώλεια μαλλιών γυναικείου τύπου. Μέτωπο και κρόταφοι με απώλεια φρυδιών : Μια υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών σε σχήμα ζώνης, συνοδευόμενη από αραίωση των φρυδιών, μπορεί να υποδηλώνει μετωπιαία ινωτική αλωπεκία, μια ουλωτική πάθηση που μπορεί να καταστρέψει μόνιμα τους θύλακες των τριχών.

: Μια υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών σε σχήμα ζώνης, συνοδευόμενη από αραίωση των φρυδιών, μπορεί να υποδηλώνει μετωπιαία ινωτική αλωπεκία, μια ουλωτική πάθηση που μπορεί να καταστρέψει μόνιμα τους θύλακες των τριχών. Κυκλικά σημεία απώλειας μαλλιών : Τα ξαφνικά κυκλικά σημεία (μπαλώματα) υποδηλώνουν γυροειδή αλωπεκία (alopecia areata), μια αυτοάνοση μορφή απώλειας μαλλιών που μπορεί να εμφανιστεί παράλληλα με παθήσεις του θυρεοειδούς.

: Τα ξαφνικά κυκλικά σημεία (μπαλώματα) υποδηλώνουν γυροειδή αλωπεκία (alopecia areata), μια αυτοάνοση μορφή απώλειας μαλλιών που μπορεί να εμφανιστεί παράλληλα με παθήσεις του θυρεοειδούς. Υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών λόγω έντονης έλξης: Τα σπασμένα μαλλιά και η υποχώρηση της γραμμής στο μέτωπο ή στους κροτάφους μπορεί να υποδηλώνουν αλωπεκία εξ έλξεως, δηλαδή όταν πιάνετε τα μακριά μαλλιά σε σφιχτή «αλογοουρά».

Τι ισχύει για τη φαλάκρα και τον καρκίνο του προστάτη;

Μια μετα-ανάλυση του 2025, η οποία περιέλαβε 19 μελέτες παρατήρησης, διαπίστωσε ότι:

Οι άνδρες με φαλάκρα ανδρικού τύπου που εντοπιζόταν τόσο στο μέτωπο όσο και στην κορυφή του κεφαλιού (vertex) διέτρεχαν κατά 8% υψηλότερο συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη

εμφάνισης καρκίνου του προστάτη Η φαλάκρα που περιοριζόταν μόνο στην κορυφή του κεφαλιού συσχετίστηκε με 14% υψηλότερο κίνδυνο επιθετικού καρκίνου του προστάτη

επιθετικού καρκίνου του προστάτη Η φαλάκρα που περιοριζόταν μόνο στο μέτωπο δεν παρουσίασε συσχέτιση με τον συνολικό κίνδυνο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αποτελέσματα διέφεραν μεταξύ των μελετών και η απώλεια μαλλιών δεν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ή για τον καθορισμό των ατόμων που πρέπει να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.

Ποια μπορεί να είναι η σύνδεση μεταξύ αραίωσης μαλλιών και καρδιαγγειακής υγείας;

Η φαλάκρα ανδρικού τύπου αντικατοπτρίζει τη γενετική ευαισθησία των θυλάκων της τρίχας στα ανδρογόνα. Έχουν προταθεί κοινοί μηχανισμοί, που εμπλέκουν τη φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη, ωστόσο κανένας δεν έχει αποδειχθεί.

Η αραίωση των μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού δεν αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης καρδιακής νόσου. Αποτελεί απλώς έναν ακόμη λόγο για τον έλεγχο γνωστών παραγόντων κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, ο διαβήτης και το κάπνισμα.

Πότε πρέπει να εξετάζεται η απώλεια μαλλιών;

Αναζητήστε ιατρική ή δερματολογική εκτίμηση εάν η απώλεια μαλλιών είναι:

Ξαφνική ή εξελίσσεται ραγδαία

Εντοπισμένη σε συγκεκριμένα σημεία (κατά τόπους) αντί για σταδιακή

Συνοδεύεται από πόνο, ερυθρότητα, απολέπιση ή ουλές

Συνδέεται με απώλεια τριχών από τα φρύδια ή το σώμα

Συνοδεύεται από κόπωση, μεταβολές βάρους ή άλλα ανεξήγητα συμπτώματα

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τις ουλωτικές αλωπεκίες, καθώς οι θύλακες που έχουν χαθεί ενδέχεται να μην αναγεννηθούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως η φαλάκρα ανδρικού τύπου υποδηλώνει υπερβολικά υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης;

Όχι. Οι άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία δεν έχουν απαραίτητα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Σημαντικότερο ρόλο παίζουν η κληρονομικότητα και η ευαισθησία των θυλάκων στα ανδρογόνα.

Θα πρέπει η φαλάκρα στην κορυφή του κεφαλιού να αλλάζει τη στρατηγική ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη;

Όχι από μόνη της. Οι αποφάσεις σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο βασίζονται σε καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και η καταγωγή, και όχι στο σχήμα της γραμμής των μαλλιών ενός άνδρα.

Συμπέρασμα

Το σημείο όπου εντοπίζεται η απώλεια μαλλιών μπορεί να προσφέρει χρήσιμες ενδείξεις. Η αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού συνδέεται, βάσει παρατηρήσεων, με καρδιοπάθειες και ενδεχομένως με επιθετικό καρκίνο του προστάτη, ενώ άλλα πρότυπα απώλειας μπορεί να υποδεικνύουν αυτοάνοσα, ουλωτικά ή μηχανικά αίτια.

Η γραμμή των μαλλιών αποτελεί ένδειξη και όχι διαγνωστική εξέταση.

Πηγές: