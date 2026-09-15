Δούκας: Διαβιβάζει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα για τα κτήρια της Κυψέλης

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα για τις ζημιές στα κτήρια της Κυψέλης από τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό.

Το πόρισμα συντάχθηκε από δύο ανεξάρτητους μηχανικούς και καταγράφει σοβαρές ρωγμές και καθιζήσεις σε πολυκατοικίες, με αυξημένο κίνδυνο δομικών προβλημάτων.

Ο δήμαρχος ζητά άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας, δίκαιη αποκατάσταση των ζημιών και ασφαλή επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα.

Η παραίτηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων και την πορεία των έργων.

Ο δήμαρχος απαιτεί πρόσβαση σε πλήρες πόρισμα για τα λάθη που οδήγησαν στις ζημιές και το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών. Snapshot powered by AI

Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβάσει τις επόμενες μέρες ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτήρια της Κυψέλης από τα έργα κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Ο δήμαρχος της Αθήνας συναντήθηκε τη Δευτέρα 14/9 με αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι του παρέδωσαν το πόρισμα τεχνικών συμβούλων, που έχουν διοριστεί από τον Δήμο Αθηναίων και τους κατοίκους, για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές και καθιζήσεις από τις εργασίες που γίνονται για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Την έκθεση υπογράφουν δύο ανεξάρτητοι μηχανικοί που διορίστηκαν με σκοπό να παρέχουν συμβουλές και τεχνικές υπηρεσίες στους κατοίκους που βλέπουν το τελευταίο διάστημα σοβαρές ρωγμές σε τοίχους και πατώματα καθώς και καθιζήσεις του εδάφους.

Ως αποτέλεσμα των καθιζήσεων, η εκτίμηση της παραμένουσας διακινδύνευσης των περισσοτέρων πολυκατοικιών εκτιμάται από μέση (κίτρινο) σε υψηλή (κόκκινο) που κατά τις παραδοχές των μηχανικών της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας αντιστοιχούν μέχρι και στην ύπαρξη «δομητικού προβλήματος».

Δούκας: Επανέναρξη εργασιών με γνώση του σχεδίου

Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι «το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα διαβιβάσει τη συγκεκριμένη έκθεση στον εισαγγελέα, προκειμένου να ζητήσει:

«Νούμερο 1. Άμεσα να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια.

Νούμερο 2. Δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων.

Νούμερο 3. Ασφαλής επανέναρξη του μετροπόντικα».

Σχετικά με την επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι θα ζητήσει πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα της εταιρείας για τον τρόπο που θα εκτελεστούν, καθώς και στο τι πήγε λάθος μέχρι τώρα.

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