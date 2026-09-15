Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βύθισαν δύο ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να αρπάξουν θαλάσσιο drone

Snapshot Αμερικανικό drone κατέστρεψε δύο ιρανικά ταχύπλοα που προσπάθησαν να αρπάξουν μη επδρωμένο αμερικανικό σκάφος στα Στενά του Ορμούζ.

Τα σκάφη ανήκαν στους Φρουρούς της Επανάστασης και όχι σε αλιείς, όπως αρχικά μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αμερικανική επίθεση με δύο πυραύλους είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των περισσότερων επιβαινόντων στα ιρανικά σκάφη.

Το αμερικανικό ναυτικό drone παραμένει υπό πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο μετά την απόπειρα αρπαγής.

Η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει τη ναυτική συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με περίπου 40 πλοία να διαπλέουν καθημερινά υπό αμερικανική προστασία. Snapshot powered by AI

Στρατιωτικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ιρανικά ταχύπλοα τα οποία επιχείρησαν να αιχμαλωτίσουν μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Αν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αρχικά ότι επλήγησαν «αλιευτικά σκάφη» στα ανοιχτά της πόλης Κάργκαν και κοντά στη νήσο Λαράκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, τα πραγματικά δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, τα σκάφη χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) σε μια συντονισμένη απόπειρα να αρπάξουν το αμερικανικό ναυτικό drone που περιπολούσε στην περιοχή.

Μόλις οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν την κίνηση, αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε δύο πυραύλους. Η επίθεση διέλυσε και τα δύο ιρανικά σκάφη, με αξιωματούχους να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), πλοίαρχος Τιμ Χόκινς. Όπως δήλωσε, ιρανικά μικρά σκάφη αποπειράθηκαν πρόσφατα να αποκτήσουν τον έλεγχο αμερικανικού μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, όμως απέτυχαν μετά τη δυναμική απάντηση των αμερικανικών δυνάμεων. Το ναυτικό drone παραμένει υπό πλήρη αμερικανικό επιχειρησιακό έλεγχο.

Από πλευράς της, η Τεχεράνη υποστήριξε μέσω του ημιεπίσημου πρακτορείου Mehr ότι αγνοείται αριθμός αλιέων και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η ένταση κλιμακώνεται σε μια συγκυρία όπου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να θωρακίσει την εμπορική ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού συνοδεύουν πλέον δεξαμενόπλοια όχι μόνο τη νύχτα, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή τη στιγμή, περίπου 40 εμπορικά πλοία διαπλέουν καθημερινά τα στενά υπό αμερικανική καθοδήγηση, μεταφέροντας 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

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