Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

Snapshot Η Μαρία Μαζωνάκη ζητά παραδειγματική τιμωρία για όσους ευθύνονται στον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις ενέργειες και τα γεγονότα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής του τραγουδιστή.

Εξετάζονται οι συναγερμοί του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η χορήγηση αδρεναλίνης και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ.

Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη διαγραφή φωτογραφιών, βίντεο και ιατρικών εγγράφων από τη γιατρό μετά τον θάνατο του ασθενούς.

Η ιατροδικαστική έκθεση, οι καταθέσεις και η ανάλυση υλικού από κάμερες και κινητά τηλέφωνα αναμένεται να αποσαφηνίσουν τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Την παραδειγματική τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας στο Mega.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση, η ίδια εξέφρασε την οδύνη της οικογένειας για τον αιφνίδιο χαμό του τραγουδιστή, σε ηλικία 54 ετών, τονίζοντας ότι ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν.

«Θέλω την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Δεν το χωρά το μυαλό μου αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Μαζωνάκη ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν γνώριζε τους κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Δεν τους ήξερα τους κατηγορούμενους», ανέφερε, ενώ στάθηκε και στην αγάπη που εξακολουθεί να εκφράζει ο κόσμος για τον αδελφό της. «Αυτό που θέλω είναι ο κόσμος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του», πρόσθεσε.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένει πλέον τις απαντήσεις της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης και τις ενέργειες όσων βρίσκονταν στο ιατρείο τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δραματικές 2,5 ώρες στο ιατρείο - Τι δείχνει η φωτογραφία που έβγαλε η Γάκα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται καρέ-καρέ η παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, από την άφιξή του στις 13:55 έως την κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι συναγερμοί του μηχανήματος, οι ενέργειες της γιατρού, η χορήγηση αδρεναλίνης και οι μεταγενέστερες κινήσεις εξετάζονται ως κρίσιμα κομμάτια της έρευνας.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την είσοδο μέχρι τη στιγμή που διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Live News, η άφιξή του στο ιατρείο τοποθετείται στις 13:55, όταν κάμερα ασφαλείας καταγράφει το ταξί με το οποίο μετακινήθηκε να φτάνει στην οδό Καρνεάδου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν σε εστιατόριο δύο τετράγωνα μακριά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανεβαίνει στο ιατρείο, χαιρετά τις υπαλλήλους και, λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:14, φέρεται να βρίσκεται ήδη ξαπλωμένος στην ειδική καρέκλα, με το μηχάνημα να τίθεται σε λειτουργία.

Τα alarm που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πρώτα λεπτά κυλούν χωρίς εμφανές πρόβλημα. Στις 14:25, όμως, το μηχάνημα εκπέμπει τον πρώτο συναγερμό. Ένα λεπτό αργότερα, στις 14:26, ακολουθεί νέος συναγερμός.

Η ένδειξη που φέρεται να κατέγραψε το σύστημα ήταν ότι «η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο».

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η γιατρός φέρεται να επέλεγε την εντολή «παράλειψη», ενώ μέχρι τις 14:28 οι καταγραφές φέρεται να δείχνουν σταδιακή άνοδο της πίεσης.

Η ώρα 14:37 θεωρείται κρίσιμη, καθώς τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το τηλεφώνημα στον Θεοδωρόπουλο

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εξακολουθεί να βρίσκεται στο εστιατόριο. Στις 14:43 φαίνεται να δέχεται τηλεφώνημα και αμέσως αποχωρεί με γρήγορο βηματισμό προς το ιατρείο.

Το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος και ο λόγος για τον οποίο κλήθηκε αποτελούν ένα ακόμη σημείο της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν αν εκείνη τη στιγμή είχε ήδη παρουσιαστεί επιπλοκή, αν ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινωνούσε κανονικά ή αν η κατάστασή του είχε αρχίσει να επιδεινώνεται.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε όσα φέρεται να συνέβησαν στις 14:45. Σύμφωνα με το Live News, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να τράβηξε με το κινητό της δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.

Στο υλικό φέρεται να εμφανίζεται συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, με τα μάτια κλειστά, το κεφάλι στραμένο προς τα δεξιά και το δεξί πόδι να κρέμεται από το κρεβάτι, ενώ φορά ένα σκουρόχρωμο παντελόνι και είναι σκεπασμένος με λαδί κουβέρτα. Σύμφωνα με στοιχεία των Αρχών, η κουβέρτα δεν εντοπίστηκε ποτέ, ενώ το παντελόνι του βρέθηκε σε μία σακούλα.

Οι Αρχές αναμένεται να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο υλικό εστάλη σε κάποιο πρόσωπο, αν χρησιμοποιήθηκε για να ζητηθούν οδηγίες ή αν υπήρξε άλλη επικοινωνία που μπορεί να φωτίσει όσα συνέβαιναν εκείνη την ώρα.

Η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου θεωρείται κομβικής σημασίας.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Περίπου 39 λεπτά αργότερα, στις 15:22, καταγράφεται η πρώτη μεγάλη παύση στη λειτουργία του μηχανήματος.

Είναι το σημείο που οι ειδικοί καλούνται τώρα να συνδέσουν –ή να αποσυνδέσουν– χρονικά από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το μηχάνημα σταμάτησε αυτόματα ή αν διακόπηκε χειροκίνητα. Στο ιατρείο φέρεται να επικρατεί πανικός.

Οι δύο γιατροί επιχειρούν να επαναφέρουν τον Μαζωνάκη, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και χορηγώντας αδρεναλίνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί, διερευνάται και η ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν σημαντικά μικρότερη από την προβλεπόμενη.

Το συγκεκριμένο στοιχείο, ωστόσο, αναμένεται να αξιολογηθεί από ιατροδικαστές και ειδικούς, καθώς μόνο η επιστημονική έρευνα μπορεί να κρίνει αν και σε ποιο βαθμό επηρέασε την έκβαση.

Το μηχάνημα συνέχιζε να λειτουργεί

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι η καταγραφή λειτουργίας του μηχανήματος ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην ήταν πλέον συνδεδεμένος.

Στις 15:23 καταγράφεται νέος συναγερμός, ενώ στις 15:45 ακολουθούν δύο ακόμη.

Αμέσως μετά, στις 15:46, εμφανίζεται νέα έναρξη ανταλλαγής αίματος και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα νέα παύση.

Οι Αρχές αναζητούν εξηγήσεις για το τι ακριβώς σήμαιναν οι συγκεκριμένες καταγραφές και αν αντανακλούσαν πραγματική λειτουργία πάνω στον ασθενή ή χειρισμούς του μηχανήματος μετά την αποσύνδεσή του.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ μία ώρα αργότερα

Το ΕΚΑΒ καλείται στις 16:21. Το ασθενοφόρο φτάνει περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα και παραλαμβάνει τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του.

Στις 16:28 το μηχάνημα φέρεται να σταματά οριστικά. Ο τραγουδιστής μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί επιχειρούν να τον επαναφέρουν.

Στις 17:40 ανακοινώνεται ο θάνατός του.

Τι φέρεται να διαγράφηκε μετά τον θάνατο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις που φέρεται να έκανε η 56χρονη γιατρός αργότερα το ίδιο βράδυ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 19:09 φέρεται να επιχειρεί να διαγράψει από το κινητό ή τα αρχεία της τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που είχε τραβήξει, στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο του τραγουδιστή και το προγραμματισμένο ραντεβού.

Παράλληλα, φέρεται να καθαρίζει σχολαστικά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το αν οι ενέργειες αυτές συνιστούσαν προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας και δεν έχει κριθεί.

Το βασικό ερώτημα παραμένει ένα: τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνες τις δυόμισι ώρες;

Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν αν η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει κανονικά, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία, τι σήμαιναν οι επαναλαμβανόμενοι συναγερμοί του μηχανήματος, γιατί μεσολάβησε τόσο μεγάλο διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ και αν οι ιατρικοί χειρισμοί που έγιναν ήταν οι ενδεδειγμένοι.

Παράλληλα, αναζητείται απάντηση στο εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και την ανακοπή που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από την ιατροδικαστική έκθεση, τα δεδομένα του μηχανήματος, την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων, τις καταθέσεις και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Μέχρι τότε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν υπό διερεύνηση και οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό τα τελευταία 150 λεπτά της ζωής του τραγουδιστή.

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