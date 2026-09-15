Οργή διάσημων αθλητριών κατά της Σίντνεϊ Σουίνι: Ο αθλητισμός είναι δύναμη, όχι αντικειμενοποίηση

Snapshot Η διαφήμιση της Novig με τη Σίντνεϊ Σουίνι κατηγορείται για σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού αντί για ανάδειξη της αθλητικής δεξιότητας και δύναμης.

Η Ολυμπιονίκης Ariarne Titmus χαρακτήρισε τη διαφήμιση «χαστούκι» στις γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους στον αθλητισμό και κατήγγειλε την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος.

Η Βρετανίδα σπρίντερ Amy Hunt τόνισε ότι ο γυναικείος αθλητισμός απαιτεί σκληρή δουλειά και δεν είναι πάντα όμορφος ή σέξι.

Πολλές αθλήτριες και οργανισμοί, όπως η Gracie Kramer, Lani Pallister και το Australian Institute of Sport, απάντησαν με αναρτήσεις που προβάλλουν την πραγματική προσπάθεια και αριστεία στον γυναικείο αθλητισμό. Snapshot powered by AI

Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες έχουν αντιδράσει έντονα σε διαφήμιση αθλητικών προβλέψεων με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι, καταγγέλλοντας ότι σεξουαλικοποιεί τον γυναικείο αθλητισμό, αντί να αναδεικνύει την πραγματική δεξιότητα, τη δύναμη και την ομορφιά του.

Η καμπάνια της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών προβλέψεων Novig παρουσιάζει τη Σουίνι με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, ενώ προσποιείται ότι συμμετέχει σε διάφορα αθλήματα.

Η διαφήμιση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, με την παλαίμαχη Ολυμπιονίκη της κολύμβησης Ariarne Titmus να δηλώνει ότι πίστευε πως αυτού του είδους το «bullshit» μάρκετινγκ ανήκει πλέον στο παρελθόν.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν βλέπω αυτό το βίντεο», έγραψε στο Instagram η τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης.

«Δεν είναι μόνο ένα χαστούκι στο πρόσωπο κάθε γυναίκας που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να τελειοποιήσει το άθλημά της, αλλά και κάθε γυναίκας που αγαπά τον αθλητισμό γι’ αυτό που πραγματικά είναι – ομαδικότητα, φιλία, αφοσίωση, αριστεία, ενότητα…».

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DdT0lCDipRq/

«Πώς γίνεται να ζούμε ακόμη σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να θεωρούνται αποδεκτές;», συνέχισε.

Η αντίδραση των αθλητριών ήταν άμεση, όχι μόνο για να καταδικάσουν τη διαφήμιση, αλλά και για να χρησιμοποιήσουν τη συζήτηση ως ευκαιρία να αναδείξουν την πραγματική αξία και την αριστεία στον γυναικείο αθλητισμό.

Η Βρετανίδα σπρίντερ και τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Amy Hunt, μετά την τέταρτη θέση που κατέκτησε στα 200 μέτρα στο νέο μεγάλο event του στίβου, τα Ultimate Championships, απευθύνθηκε ευθέως στη Σίντνεϊ Σουίνι.

«Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό», δήλωσε στο BBC.

Αναφερόμενη στον χρόνο 21,47 δευτερολέπτων της Melissa Jefferson-Wooden, με τον οποίο κέρδισε και σημείωσε την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα, η Amy Hunt σχολίασε: «21,4. Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα».

Μιλώντας στη συνέχεια στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: «Όταν είσαι γυναίκα στον αθλητισμό, δεν είναι όλα όμορφα. Δεν είναι glamorous. Και σίγουρα δεν είναι πάντα σέξι».

Έμπνευση για τις αντιδράσεις έδωσε και η Αμερικανίδα γυμνάστρια Gracie Kramer, η οποία ξεκίνησε ένα κύμα αναρτήσεων με κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Έτσι μοιάζει μια γυναίκα στον αθλητισμό».

Η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Lani Pallister συμμετείχε στην καμπάνια, δημοσιεύοντας στο Instagram βίντεο με στιγμές από τις προπονήσεις της, τους αγώνες και τα μετάλλιά της.

Η σπρίντερ Bree Rizzo ανάρτησε επίσης ένα βίντεο με highlights από την πορεία της στον στίβο, ενώ το Australian Institute of Sport δημοσίευσε τη δική του εκδοχή, παρουσιάζοντας στιγμές από τοξοβολία, γυμναστική, πυγμαχία και softball, αλλά και πλάνα από τα παρασκήνια της επιστημονικής υποστήριξης που παρέχεται στις γυναίκες αθλήτριες.

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