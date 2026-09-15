Μη κρατικά πανεπιστήμια - Αναγνώριση χρόνου σπουδών: Καταγγελία Λαζαράτου για βραδινή τροπολογία

Snapshot Η νέα τροπολογία επιτρέπει αναδρομική πιστοποίηση σπουδών σε μη κρατικά πανεπιστήμια χωρίς κρατική επαναπιστοποίηση προγράμματος.

Η τροπολογία κρίνεται πρωτοφανής και αντιβαίνει τις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αρχή της νομιμότητας.

Οι άδειες ορισμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων προβλέπουν αναδρομική πιστοποίηση χωρίς παρέμβαση της ΕΘΑΑΕ, ενώ η νέα τροπολογία εισάγει αυτή την παρέμβαση αναδρομικά.

Η προχειρότητα της τροπολογίας επιφέρει σοβαρό κόστος στους ιδιωτικούς φορείς, τη δικαιοσύνη, και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου.

Ο νομικός Θανάσης Καμπαγιάννης καταγγέλλει ότι η τροπολογία ακυρώνει δικαστική απόφαση του ΣτΕ και ζητά παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τις άδειες των ιδιωτικών νομικών σχολών. Snapshot powered by AI

Για νέα τροπολογία, η οποία έχει να κάνει με άδειες μη κρατικών πανεπιστημίων, που προβλέπουν τη δυνατότητα αναδρομικής πιστοποιήσεως σπουδών χωρίς κρατική επαναπιστοποίηση προγράμματος, κάνει λόγο σε νέα καταγγελτική του αναφορά ο ακαδημαϊκός Πάνος Λαζαράτος.

Αναλυτικά αναφέρει:

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ.

Παρόλο που σήμερα είναι για μένα μια μέρα αφιερωμένη στην Τέχνη, δεν αντέχω να μην σχολιάσω ότι η χθεσινοβραδινή τροπολογία είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ, για ένα κράτος δικαίου που σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις!

Και δη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αρχή της νομιμότητας.

Ιδίως όταν ο Νομοθέτης ακολουθεί τη Διοίκηση και τις άδειες που ήδη επαναχορηγήθηκαν με αυτή τη ρήτρα, ΠΡΙΝ την έκδοσή του.

Και βέβαια οι άδειες του ΚΕΕLΕ, YORK και ΑΝΑΤΟΛΙΑ προβλέπουν τη δυνατότητα αναδρομικής πιστοποιήσεως σπουδών ΧΩΡΙΣ καν κρατική επαναπιστοποίηση προγράμματος.

Ήτοι, χωρίς καν την παρέμβαση της ΕΘΑΑΕ (σ.σ. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Σε αντίθεση με τη νέα τροπολογία, που αναδρομικά προσπαθεί να νομιμοποιήσει αυτό το τμήμα των αδειών, έστω με παρέμβαση της ΕΘΑΑΕ.

Που έμμεσα δεσμεύεται να μην αλλάξει ΛΕΞΗ (!) — κυριολεκτικά «λέξη» — από τις παλαιές πιστοποιήσεις της!

Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια νομοτελειακά θα προχωρήσουν.

Όπως όπως.

Μα με κόστος βαρύ από αυτή την προχειρότητα.

Κόστος βαρύ, για τα ίδια, για τη Δικαιοσύνη, τη νομική επιστήμη, το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά που μας συνέχουν ως ευνομούμενη Πολιτεία.

Κόστος βαρύ.

Σήμερα μουσική.

Από αύριο έχω δουλειά.

Μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο νομικός Θανάσης Καμπαγιάννης αναφέροντας:

Δια νόμου αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών σε "μη κρατικό Πανεπιστήμιο" χωρίς άδεια και με ακυρωθείσα πιστοποίηση προγράμματος σπουδών.

Που πάει να πει ακύρωση του διατακτικού δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τροπολογία σε (άσχετο) σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αν ρώταγε κάποιος τι είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και γιατί την χαρακτηρίζετε πρακτορείο ιδιωτικών συμφερόντων, θα αρκούσε να δείξεις αυτό. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις του για προσβολή όλων των αδειών των ιδιωτικών Νομικών Σχολών.

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