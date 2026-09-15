Financial Times: O Πούτιν μετέφερε συνέδριο από το Σότσι στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drones

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετέφερε το ετήσιο συνέδριο εξωτερικής πολιτικής «Valdai Discussion Club» από το Σότσι στη Μόσχα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια εξαιτίας επιθέσεων με ουκρανικά drones.

Η αλλαγή τόπου ανακοίνωσε στους 120 προσκεκλημένους τον περασμένο μήνα μετά από επιμονή της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας του Πούτιν.

Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια και θέρετρα κοντά στο Σότσι, προκαλώντας θύματα και σημαντικές ζημιές.

Ο Πούτιν έχει μειώσει σημαντικά τις επισκέψεις του στο Σότσι μετά την έναρξη του πολέμου, προτιμώντας τη Μόσχα και άλλες περιοχές μακριά από τη ζώνη επιθέσεων.

Το Κρεμλίνο ανησυχεί ότι ο Πούτιν κινδυνεύει από τις ουκρανικές επιθέσεις μακράς εμβέλειας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετέφερε το κορυφαίο συνέδριο εξωτερικής πολιτικής του από το Σότσι στη Μόσχα.

Αυτό αποκάλυψαν οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, όπως ααναφέρθηκε στο δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε το εμβληματικό συνέδριο εξωτερικής πολιτικής του από το Σότσι στη Μόσχα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, εν μέσω της εντατικοποίησης των επιθέσεων με drones από την Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Η αλλαγή της τοποθεσίας την τελευταία στιγμή για τη φετινή ετήσια συνάντηση του «Valdai Discussion Club», μιας τετραήμερης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη ρωσική πρωτεύουσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι των αυξανόμενων απειλών που δημιουργούν οι επιθέσεις μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας.

Οι 120 προσκεκλημένοι της διάσκεψης ενημερώθηκαν τον περασμένο μήνα για τον νέο τόπο διεξαγωγής, αφού αρχικά είχαν λάβει προσκλήσεις για το Σότσι, ένα θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα όπου ο Πούτιν διατηρεί κατοικία, ανέφεραν οι πηγές. Η αλλαγή έγινε κατόπιν επιμονής της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας του Πούτιν, πρόσθεσαν δύο από αυτούς.

Τα ουκρανικά χτυπήματα και το Σότσι

Η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήρια πετρελαίου κοντά στο Σότσι και σε άλλα θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 188 από την έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Μάιο, σύμφωνα με τη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Agentstvo.

Ο Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί το Σότσι από τη διάσκεψη του «Κλαμπ Βαλντάι» στις αρχές Οκτωβρίου του περασμένου έτους, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ταξίδεψε στην περιοχή μόνο δύο φορές το καθένα. Η μείωση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με το 2021, το τελευταίο έτος πριν διατάξει την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, όταν επισκέφθηκε το Σότσι 24 φορές.

Το «Κλαμπ Βαλντάι» ανακοίνωσε τη διοργάνωση τη Δευτέρα, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην αλλαγή του τόπου διεξαγωγής.

Το φόρουμ, μια βιτρίνα για την εξωτερική πολιτική του Κρεμλίνου, υπόσχεται συζητήσεις σχετικά με το «πόσο διαχειρίσιμες και προβλέψιμες μπορούν να είναι οι διεθνείς υποθέσεις με φόντο την κρίση που αντιμετωπίζουν οι πολυμερείς θεσμοί».

Οι προσκεκλημένοι θα ακούσουν ομιλίες από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Αλεξάντερ Νόβακ, κορυφαίος αξιωματούχος της χώρας στον τομέα της ενέργειας, και ο Μαξίμ Ορέσκιν, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν. Ο Πούτιν παραδοσιακά πραγματοποιεί μια μακρά συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων την τελευταία ημέρα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, και ο Όμιλος Βαλντάι δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Τι φοβάται το Κρεμλίνο

Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι το Κρεμλίνο ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι ο Πούτιν ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Χρησιμοποιώντας κυρίως εγχώρια τεχνολογία, το Κίεβο έχει χτυπήσει υποδομές ενέργειας και εφοδιαστικής ακόμη και στο Νόβι Ουρένγκοϊ, λίγο νότια του Αρκτικού Κύκλου και σε απόσταση άνω των 3.000 χλμ. από την Ουκρανία.

Ουκρανικές επιθέσεις έπληξαν ένα διυλιστήριο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Σότσι την περασμένη Παρασκευή, προκαλώντας την ακύρωση πτήσεων και δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού που κάλυψε την πόλη.

Φέτος, ο Πούτιν έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στην κατοικία του στη λίμνη Βαλντάι στη βόρεια Ρωσία, από την οποία πήρε το όνομά του ο διοργανωτής της διάσκεψης. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε την κατοικία του Βαλντάι στα τέλη του περασμένου έτους, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Εν όψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της Κυριακής, ο Πούτιν έχει εντείνει τα ταξίδια του στο εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις ανατολικά των Ουραλίων, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές πόλεις της Ρωσίας που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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