Πούτιν: Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία

 Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή

Newsroom

Πούτιν: Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με «πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν «απειλεί» τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτή τη στιγμή, αυτοί (σ.σ. οι Ευρωπαίοι ηγέτες) δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμος εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε; Κανείς δεν αντιλαμβάνεται καν ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να συγκρουστούμε με την Ευρώπη», πρόσθεσε, από το Νέο Δελχί όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS. Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τρομοκρατούν τον πληθυσμό (τους) με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε».

Η Ρωσία ανέκαθεν θεωρούσε την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Η ιδέα αυτή συζητείται εδώ και πολλά χρόνια από τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ποτέ δεν πήρε συγκεκριμένη μορφή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ - Συμβούλιο Ασφαλείας: Η τρομοκρατία παραμένει μία από τις σοβαρότερες απειλές

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Το Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων για την επίθεση στον αγωγό

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

23:51ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Η CIA είχε προειδοποιήσει ακριβώς 3 χρόνια νωρίτερα τον Λευκό Οίκο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερα δείχνει τον Μαμντάνι να γελάει στην ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

23:34NEWSBOMB

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος σύζυγος κατεδάφισε την κουζίνα του - Ορδές στο σπίτι για την εικόνα της Παναγίας στον τοίχο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

23:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - Δούρου από τη ΔΕΘ: «Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν, όμως αυτό το κόμμα άντεξε»

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια απόδραση: Λεοπάρδαλη σπάει το κλουβί της και ορμάει στον φροντιστή της

23:00LIFESTYLE

Η άγνωστη ιστορία της Σάντρα Μπούλοκ για την βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ - «Έκρυβα ένα νεογέννητο»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η ΔΕΘ ευκαιρία να παρουσιάσουμε το όραμα μάς πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

AI και στη δικαστική αίθουσα - Δικηγόρος στις ΗΠΑ υπέβαλε έγγραφα με καταθέσεις ανύπαρκτων μαρτύρων

22:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αργυρός» ο Καραλής στο Ultimate Championship - Πρωτιά για τον Ντουπλάντις

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία με 186 επιβάτες - 44 τραυματίες, μία 18χρονη σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ρωτούσαν το ΑΙ για το πώς θα τον επαναφέρουν!

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου ανάμεσα στα ευρήματα στο χώρο όπου έσβησε ο Μαζωνάκης – Τι αναφέρει η δικογραφία

22:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αργυρός» ο Καραλής στο Ultimate Championship - Πρωτιά για τον Ντουπλάντις

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

19:56LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία στο Βελιγράδι ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Ήταν 1,5 ώρα νεκρός στο ιατρείο και δεν είχαν ειδοποιήσει τις αρχές, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ