Snapshot Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει λάβει διάφορα ασυνήθιστα δώρα από ξένους ηγέτες, όπως ζώα, βιβλία, έργα τέχνης και ένα αυτοκίνητο.

Το 2008 δέχτηκε μια τίγρη Ussuri, ενώ το 2009 του δόθηκαν δύο περσικές λεοπαρδάλεις από τον Πρόεδρο του Τουρκμενιστάν.

Του έχουν προσφερθεί τουλάχιστον επτά άλογα από διάφορους ηγέτες και περιφέρειες, τα οποία συνήθως αποστέλλονται σε ρωσικές φάρμες και στον Ιππόδρομο της Μόσχας.

Το 2003 ο Δήμαρχος Μόσχας του χάρισε μία λευκή κατσίκα, ενώ την άνοιξη του 2024 κτηνοτρόφοι από την Αυτόνομη Περιφέρεια Γιαμάλο-Νένετς του έδωσαν έναν λευκό θηλυκό τάρανδο.

Τα δώρα συχνά προξενούν έκπληξη στην προεδρική διοίκηση και μερικές φορές οι πλευρές προειδοποιούν εκ των προτέρων για την ανταλλαγή τους. Snapshot powered by AI

Η ανταλλαγή δώρων μεταξύ ηγετών συνηθίζεται, όμως ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πως είναι εκείνος που λαμβάνει τα πιο περίεργα, και κυρίως από το ζωικό βασίλειο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ με τα χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει λάβει διάφορα δώρα από ξένους ηγέτες - από βιβλία και έργα τέχνης μέχρι σκύλους, άλογα και ένα αυτοκίνητο.

Το θέμα των δώρων τέθηκε μετά τις συνομιλίες του Πούτιν με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί.

Presented President Putin with a Russian translation of the Thirukkural, which carries the eternal wisdom of the great Thiruvalluvar across languages and borders. pic.twitter.com/rvk3rRDnvg — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026

Ο Ινδός ηγέτης χάρισε στον Πρόεδρο της Ρωσίας ένα βιβλίο με μια αρχαία ινδική πραγματεία για τη ζωή "Tirukkural" στα ρωσικά.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Πεσκόφ ποια άλλα ασυνήθιστα δώρα παρουσίασαν ξένοι ηγέτες στον Ρώσο πρόεδρο.

«Δόθηκαν σκυλιά, δόθηκαν άλογα. Τι άλλο έδωσαν; Το αυτοκίνητο ήταν δωρεά», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον Πούτιν παρουσιάστηκαν επίσης βιβλία, αρχαιότητες και έργα ντόπιων τεχνιτών. Με τα χρόνια, πολλά τέτοια δώρα έχουν συσσωρευτεί.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι τέτοια δώρα συχνά αποτελούν έκπληξη για την προεδρική διοίκηση. Ωστόσο, μερικές φορές η άλλη πλευρά προειδοποιεί εκ των προτέρων για το δώρο, αφού κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι ηγέτες των κρατών τα ανταλλάσσουν.

Οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις του Πούτιν

Το 2008, ο πρωθυπουργός Πούτιν έλαβε ένα ριγέ δώρο για τα γενέθλιά του - μια τίγρη Ussuri δύο μηνών. Ποιος έδωσε ένα τέτοιο δώρο είναι άγνωστο. Φυσικά, η τίγρη δεν έμεινε στο σπίτι, αλλά μεταφέρθηκε στο πάρκο σαφάρι Gelendzhik.

Το 2009, η συλλογή του Πούτιν αναπληρώθηκε με δύο περσικές λεοπαρδάλεις (αυτό το υποείδος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα)! Ένα τέτοιο ασυνήθιστο και μάλλον επικίνδυνο δώρο δόθηκε από τον Πρόεδρο του Τουρκμενιστάν. Τα ζώα στάλθηκαν στο φυτώριο του Σότσι, όπου ζουν υπό την επίβλεψη ειδικών.

Ο πρόεδρος δεν είναι επίσης ξένος στο να παίρνει άλογα. Δόθηκαν στον Πούτιν τουλάχιστον επτά φορές. Το πρώτο άλογο παρουσιάστηκε το 2001 από τον κυβερνήτη της περιοχής Oryol Yegor Stroev.

Μετά από αυτό, τέτοια δώρα παρουσίασαν οι αρχηγοί της Μπασκιρίας, της Κιργιζίας, οι ηγέτες του Πακιστάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας. Πραγματική αίσθηση έκανε το πόνυ Chip, το οποίο παρουσίασε ο επικεφαλής του Nizhnekamsk. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε τα περισσότερα σε ρωσικές φάρμες και στον Ιππόδρομο της Μόσχας.

Το 2003, το δώρο ήταν ασυνήθιστο, αλλά πολύτιμο! Η λευκή κατσίκα, ήταν το δώρο έκπληξη του Δημάρχου της Μόσχας. Η κατσίκα στάλθηκε στην κατοικία του Πούτιν κοντά στη Μόσχα στο Novo-Ogaryovo.

Την άνοιξη του 2024, κτηνοτρόφοι ταράνδων από την Αυτόνομη Περιφέρεια Γιαμάλο-Νένετς αποφάσισαν να χαρίσουν στον Ρώσο Πρόεδρος έναν θηλυκό λευκό τάρανδο. Το τι απέγινε είναι άγνωστο.