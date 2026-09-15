Κεραμεικός: Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και μουσείου Κεραμεικού.

Οι παρεμβάσεις διατηρούν το ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου και αναδεικνύουν τα μοναδικά γλυπτά της αρχαίας Αθήνας.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού καλύπτει πάνω από 2.100 στρέμματα και αποτελεί σημαντικό νεκροταφείο και κέντρο αγγειοπλαστικής της αρχαιότητας.

Ο πρωθυπουργός επαίνεσε την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για το εύρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στον χώρο. Snapshot powered by AI

Τα εγκαίνια του έργου προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου Κεραμεικού τέλεσε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε στον χώρο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος γι' αυτόν τον χώρο που συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι που βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι» είπε ο κ. Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που έγιναν στον Κεραμεικό, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως διατηρείται το ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου και αναδεικνύονται τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη Δημοκρατία. «Ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα που άντεξε στον χρόνο» τόνισε.

«Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα, κυρία υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στον Κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη Δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτή την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο, ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο και μεγαλύτερα νούμερα να συρρέουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2100 στρέμματα, ξεκινώντας και από την Βασιλίσσης ‘Ολγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους στύλους του Ολυμπίου Θεός, για να ανηφορήσουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και από την αρχαία αγορά, η οποία ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταλήξουν τελικά στον Κεραμικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε:

«Και μιλάμε βέβαια για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον έσω Κεραμικό, πέραν των τειχών, να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αρχαία αγορά, και τον εκτός των τειχών Κεραμικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμέων, τον νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα, του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης. Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Ίσως, το είπατε, ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο την σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι ολοένα και πιο επίκαιρο».

Δεν παρέλειψε να συγχαρεί την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για το έυρος των παρεμβάσεων που γίνονται επί της υπουργίας της.

«350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται εδώ στην Αττική. Αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτιστικός πλούτος, ο οποίος δρα πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας, ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφίξεων στην Αθήνα, το τελευταίο έτος, αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως έναν αυτοτελή προορισμό. Και πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου» επισήμανε.

Κατέδειξε τη σημασία που είχε η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ, όπως σημείωσε.

«Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας τα οποία αφορούν την πολιτιστικής μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα παρά τον βροχερό καιρό μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους Αθηναίους» παρατήρησε.

Τέλος, αναφερθείς στον αριθμό των αφίξεων τουριστών στην Αθήνα, τον χαρακτήρισε εντυπωσιακό.

Υπογράμμισε ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε ένα μεγάλο ανοικτό μουσείο, το οποίο ξεπερνά τα 2.100 στρέμματα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανανέωσε το ραντεβού στα εγκαίνια άλλου έργου του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Κεραμεικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Το σπουδαιότερο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, σε χρήση από την Προϊστορική περίοδο έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, υπήρξε ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας του αρχαίου κόσμου.

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