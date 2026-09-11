Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα των παιδιών της στο σχολείο 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»
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  • Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρωινή αναχώρηση των παιδιών της για το σχολείο μέσω Instagram.
  • Η ηθοποιός ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Στις φωτογραφίες φαίνεται ο ενθουσιασμός των παιδιών και η συγκίνηση των γονιών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
  • Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε τη σταθερή συγκίνησή της κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
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Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την πρωινή αναχώρηση των παιδιών της για το σχολείο.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη σημερινή ημέρα, αποτυπώνοντας τόσο τον ενθουσιασμό των παιδιών όσο και τη συγκίνηση των γονιών.

Στην πρώτη φωτογραφία, η κόρη της τσάντα ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο σχολικό. Πάνω στην εικόνα η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά».

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Στη δεύτερη, ο γιος της απομακρύνεται κρατώντας τη μεγάλη σχολική του τσάντα, ενώ η ηθοποιός έστειλε τις δικές της ευχές στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς: «Καλή δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς».

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Και αν για τα παιδιά κάθε Σεπτέμβρης σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή, για τους γονείς η συγκίνηση φαίνεται να παραμένει ίδια. «Εγώ; Τα ίδια κάθε χρόνο», έγραψε χαρακτηριστικά η Αθηνά Οικονομάκου σε φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη, καλύπτοντας το πρόσωπό της με το χέρι της.

Οικονομάκου

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