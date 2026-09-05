Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα:Στη Monza για το Grand Prix της Formula1-Οι εικόνες που μοιράστηκε

Snapshot Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παρακολούθησαν το Grand Prix της Formula 1 στη Monza.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι και την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης μέσω social media.

Το ζευγάρι ξεκίνησε το ταξίδι του από το Μιλάνο και συνέχισε προς τη Monza, όπου επικρατούσε έντονη κινητικότητα λόγω του αγώνα.

Η Αθηνά βρέθηκε στους χώρους του Paddock και κατέγραψε με την κάμερά της μονοθέσια, ομάδες, οδηγούς και μηχανικούς πριν τον αγώνα.

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε έδωσαν στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα της εμπειρίας της στο Grand Prix. Snapshot powered by AI

Στην Ιταλία βρέθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, με αφορμή το Grand Prix της Formula 1 στη Monza, όπου έδωσε το «παρών» μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι της, καταγράφοντας την εμπειρία της από τη διοργάνωση και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην πίστα.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε από το Μιλάνο, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι κατευθύνθηκε προς τη Monza, όπου όλα είχαν μπει σε ρυθμούς Grand Prix.

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στους χώρους του Paddock, έχοντας την ευκαιρία να δει από κοντά τον κόσμο της Formula 1 και την προετοιμασία που προηγείται ενός αγώνα.

Μέσα από το Paddock Club κατέγραψε με την κάμερά της τα μονοθέσια, τις ομάδες και τους οδηγούς, αλλά και την έντονη κινητικότητα των μηχανικών λίγο πριν από την αγωνιστική δράση.

Τα στιγμιότυπα από την παρουσία της στη Monza μοιράστηκε στη συνέχεια με τους διαδικτυακούς της φίλους, δίνοντάς τους μια εικόνα από την εμπειρία της στο Grand Prix.

Διαβάστε επίσης