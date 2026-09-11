Αθωώθηκαν οι δύο Βρετανοί που προκάλεσαν αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Μακεδονία»

Snapshot Το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε δύο Βρετανούς αδέλφια για την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι άνδρες προκάλεσαν αναστάτωση επειδή ζήτησαν αλκοόλ που δεν τους σερβιρίστηκε και δεν γνώριζαν τους κανόνες πτήσης.

Το δικαστήριο κρίνοντας ότι δεν υπήρχε δόλος, τους αθώωσε για παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.

Ο 42χρονος είχε καπνίσει στην τουαλέτα του αεροσκάφους και ο 39χρονος βιντεοσκόπησε μέλη του πληρώματος, χωρίς να καταδικαστούν γι' αυτά.

Η συμπεριφορά τους οδήγησε τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, όπου και συνελήφθησαν. Snapshot powered by AI

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο Βρετανοί, ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που προκάλεσαν σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο.

Οι δύο άνδρες, που είναι αδέλφια, δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Κατά την ακροαματική διαδικασία υποστήριξαν ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησαν από το προσωπικό του αεροσκάφους να τους σερβίρουν αλκοόλ, χωρίς, όπως ανέφεραν, να ικανοποιηθεί η επιθυμία τους. Υποστήριξαν, δε, ότι είχαν καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ και ότι δεν γνώριζαν τη νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Εξαντλώντας την επιείκειά του και κρίνοντας ότι δεν υπήρχε δόλος, το δικαστήριο τούς αθώωσε για τις πράξεις της παράβασης εντολών κυβερνήτη και της διασάλευσης της τάξης αεροσκάφους.

Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με τη δικογραφία,προκάλεσαν αναστάτωση στην καμπίνα και επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες. Μάλιστα, 39χρονος φέρεται να βιντεοσκόπησε μέλη του πληρώματος (αθωώθηκε και γι' αυτή την κατηγορία), ενώ ο 42χρονος είχε νωρίτερα εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Λόγω της συμπεριφοράς τους, ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία και το αεροσκάφος πραγματοποίησε, γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης, αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Μετά την προσγείωση, οι δύο Βρετανοί συνελήφθησαν, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τη Ρόδο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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