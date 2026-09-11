Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ

Snapshot Η πριγκίπισσα Άστριντ, μεγαλύτερη αδερφή του βασιλιά Χάραλντ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, δύο ημέρες μετά την κηδεία του αδελφού της.

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον θάνατό της και ο βασιλιάς Χάακον διέταξε τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στη μνήμη της.

Η πριγκίπισσα Άστριντ παρέστη στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, όπου τον αποχαιρέτησε δημόσια.

Ο βασιλιάς Χάραλντ, γηραιότερος εν ζωή μονάρχης της Ευρώπης, βρισκόταν στον θρόνο από το 1991 και είχε πρόσφατα τεθεί σε αναρρωτική άδεια λόγω υγείας. Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα Άστριντ, μεγαλύτερη αδελφή του βασιλιά Χάραλντ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, μόλις δύο ημέρες αφότου παρέστη στην κηδεία του εκλιπόντος βασιλιά της Νορβηγίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Παλάτι ανέφερε:

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη την είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Άστριντ».

Οι σημαίες στο Παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες στη μνήμη της πριγκίπισσας, όπως ανακοίνωσε ο αδερφός της, βασιλιάς Χάακον.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μόλις δύο ημέρες μετά την παρουσία της στην κηδεία του αδελφού της. Καθισμένη στον κατάμεστο Καθεδρικό Ναό του Όσλο, η πριγκίπισσα Άστριντ αποχαιρέτησε τον μικρότερο αδελφό της και τον ευχαρίστησε «για όλα όσα ζήσαμε μαζί».

Είχε επίσης φωτογραφηθεί δίπλα σε παράθυρο του Παλατιού, κοιτάζοντας το πλήθος των λουλουδιών και τους Νορβηγούς που θρηνούσαν.

Ο βασιλιάς Χάραλντ ήταν ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης της Ευρώπης και βρισκόταν στον θρόνο από το 1991.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε τεθεί σε αναρρωτική άδεια, έπειτα από πρόβλημα υγείας που συνδεόταν με αιματολογική διαταραχή.

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