Νορβηγία: Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του συζύγού της

Snapshot Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του βασιλιά Χάακον, λόγω επιπλοκών μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων.

Η βασίλισσα δεν παρέστη στην ορκωμοσία του συζύγου της εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση.

Ο βασιλιάς Χάακον ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ, χωρίς επίσημη τελετή στέψης.

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο Όσλο με παρουσία επικεφαλής κρατών από όλο τον κόσμο.

Η δημοφιλία της μοναρχίας στη Νορβηγία αυξήθηκε στο 72% μετά τον θάνατο του Χάραλντ, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η βασίλισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, λίγες ώρες αφού ο σύζυγός της, ο βασιλιάς Χάακον Η΄, ορκίστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου. Η βασίλισσα δεν κατάφερε να παραστεί στην ορκωμοσία για λόγους υγείας.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 53χρονη βασίλισσα, η οποία αναρρώνει ακόμη από μεταμόσχευση πνευμόνων, να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος ο Χάακον, στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο. Σύμφωνα με το πρακτορείο NTB, ο βασιλιάς έφυγε στη συνέχεια μόνος του.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το Παλάτι παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα, στην οποία ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ δεν επρόκειτο να παραστεί στην ορκωμοσία του συζύγου της λόγω «επιπλοκών» στην υγεία της.

«Δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων. Η βασίλισσα εμφάνισε επιπλοκές πολλές φορές μετά την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», εξήγησε ο γιατρός Άρε Χολμ.

Τη Δευτέρα, η Μέτε-Μάριτ συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.

Ορκίστηκε ο νέος βασιλιάς Χάακον ενώπιον της Βουλής

Νωρίτερα σήμερα, ο βασιλιάς Χάακον ανέλαβε τα βασιλικά του καθήκοντα του μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χάραλντ.

Ο Χάακον έγινε μονάρχης της Νορβηγίας όταν ο βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. Δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή στέψης καθώς η Νορβηγία κατήργησε αυτή την πρακτική το 1908.

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον ορκίζεται ενώπιον του κοινοβουλίου και στο πλευρό του έχει τη διάδοχο, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα. 1 Σεπτεμβρίου 2026 ΕΡΑ

Μεταφέρθηκε με ανοιχτό αυτοκίνητο στη μικρή απόσταση από το βασιλικό παλάτι στο κοινοβούλιο. Εκεί, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μασούντ Γκαραχκάνι διάβασε την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χάραλντ και τη διαδοχή του Χάακον.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος Χάακον είπε συγκινημένος: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι να κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της, εις το όνομα του Παντοδύναμου και Παντογνώστη Θεού».

Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του Χάραλντ

Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Χάραλντ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών και έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν κατακλύσει τα Ανάκτορα για να αποθέσουν λουλούδια, ζωγραφιές, κεράκια και σημαίες.

Απλοί πολίτες μπορούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Χάραλντ, η σορός του οποίου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του θα γίνει στο Όσλο στις 9 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να παραστούν επικεφαλής κρατών από όλο τον κόσμο.

Πολλοί έχουν εξάρει τη ζεστασιά της προσωπικότητας του Χάραλντ και μια αίσθηση συμπερίληψης, ενώ ο βασιλιάς Χάακον τον χαρακτήρισε υπέροχο πατέρα στο πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος με την ιδιότητα πλέον του βασιλιά.

Η μοναρχία στη χώρα παραμένει ευρέως δημοφιλής: 72% την υποστηρίζουν, ενώ 20% τάσσονται υπέρ της Δημοκρατίας ή μιας άλλης μορφής διακυβέρνησης, ενώ 8% είναι αναποφάσιστοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η πρώτη με αυτό το ερώτημα μετά τον θάνατο του Χάραλντ.

Η προηγούμενη ανάλογη δημοσκόπηση, που είχε διενεργηθεί τον Μάιο, έδειξε υποστήριξη προς τη μοναρχία από το 64% των ερωτηθέντων.

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