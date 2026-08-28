Νορβηγία: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε το Βασιλικό Ανάκτορο του Όσλο.

Το βασιλικό παλάτι ανακοίνωσε ότι o βασιλιάς απεβίωσε στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο την Παρασκευή στις 06:35 το πρωί, όπου και νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Οσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε.

Ο βασιλιάς Χάραλντ που ανέβηκε στον θρόνο το 1991 είχε εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα υγείας, αλλά είχε αρνηθεί να παραιτηθεί παραχωρώντας τον θρόνο της Νορβηγίας στον γιο και διάδοχό του πρίγκιπα Χάακον.

Ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας πλήττεται από σκάνδαλα που συνδέονται με την σύζυγο του Χάακον πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε-Μάριτ.

Η δημοσίευση στα τέλη του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ των εγγράφων του φακέλου του Τζέφρι Επστιν έφερε στο φως την αλληλογραφία της μαζί του κατά την περίοδο 2011 - 2014, όταν ήταν ήδη καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η πριγκίπισσα έχει βρεθεί επίσης αντιμέτωπη με τις δικαστικές περιπέτειες του γιου της από προηγούμενη σχέση, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι. Ο 29χρονος καταδικάσθηκε τον Ιούνιο σε φυλάκιση 4 ετών για δύο βιασμούς και 32 ακόμη κατηγορίες για βία. Έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.

Η ίδια η Μέτε-Μάριτ πάσχει από ανίατη πνευμονική νόσο και υποβλήθηκε τον Ιούλιο σε μεταμόσχευση πνευμόνων.