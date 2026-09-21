ANIMASYROS 2026: Μία εβδομάδα γεμάτη animation στη Σύρο

Το φεστιβάλ ANIMASYROS 2026 διεξάγεται για 19η συνεχόμενη χρονιά στην Ερμούπολη

Newsroom

ANIMASYROS 2026: Μία εβδομάδα γεμάτη animation στη Σύρο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το φεστιβάλ ANIMASYROS 2026 διοργανώνεται για 19η συνεχή χρονιά στην Ερμούπολη και γιορτάζει τα 200 χρόνια της πόλης.
  • Παρουσιάζονται πάνω από 280 ταινίες από 50 χώρες σε 7 διαγωνιστικά τμήματα και παράλληλες εκδηλώσεις σε πολλά σημεία της Σύρου.
  • Η Ιρλανδία είναι η τιμώμενη χώρα του φεστιβάλ, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της σκηνής κινουμένων σχεδίων της στην Ευρώπη.
  • Η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Απόλλων, με δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μεγάλη γιορτή του animation στη Σύρο. Το φεστιβάλ ANIMASYROS 2026 διεξάγεται για 19η συνεχόμενη χρονιά στην Ερμούπολη η οποία φέτος γιορτάζει τα 200 της χρόνια.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει περισσότερες από 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

animasyros-2026youtube.png

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για τρίτη χρονιά φέτος, το ANIMASYROS, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ταξιδεύει με προβολές και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.

animasyros-2026-agora.jpg

Με αφορμή την Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμώμενη χώρα του ANIMASYROS για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σκηνής κινουμένων σχεδίων της, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή δυναμική της, συγκαταλέγεται, τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες της Ευρώπης.

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα «200 χρόνια Ερμούπολη», τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή – μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

animasyros200-hermoupolis5.jpg

Στο πλαίσιο της Αγοράς, όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις όπως το 3ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), παρουσιάσεις, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια, masterclasses, συναντήσεις δικτύωσης και στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη χρονιά, το εντατικό 3ήμερο Animation Producer Workshop, με το Elisa Beli Borrelli, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, αντλούν φέτος έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, «200 χρόνια Ερμούπολη». Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες, αλλά και οι αγαπημένοι μας «βετεράνοι» (άτομα τρίτης ηλικίας), θα δώσουν ζωή στις ιστορίες της Ερμούπολης, θα ανακαλύψουν τις κρυμμένες γωνιές της μέσα από παλιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες και θα ταξιδέψουν στα 200 χρόνια της πόλης μέσα από τη μαγεία του ανιμέισον. Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.

animasyrosagora-speed-dating-sessions.jpg

H Τελετή Απονομής των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Εφιαλτική παραδοχή - Σε «απόσταση αναπνοής» ο κύριος ύποπτος, πουλούσε ναρκωτικά

19:37LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Google: Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ από αρχή προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε. 

19:25LIFESTYLE

Η ώρα του «GNTM» έφτασε – Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακά πλάνα: Γαλλίδα σχοινοβάτης, χωρίς ζώνη ασφαλείας περπατάει 400μ. στον «αέρα»

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Είμαστε σκιές του εαυτού μας» κατέθεσε μητέρα θύματος - Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πότε η τάση για υγιεινή διατροφή γίνεται εμμονή: Τι λένε ειδικοί για την ορθορεξία

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Παραμένω καγκελάριος – Έχω τη στήριξη του κόμματός μου

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

18:45ANNOUNCEMENTS

The Ellinikon Sports Park: Λαμπερά εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική αποστολή – Στο επίκεντρο οι οικογένειες των θυμάτων και η διερεύνηση της υπόθεσης

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ANIMASYROS 2026: Μία εβδομάδα γεμάτη animation στη Σύρο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνέλαβαν 13χρονο για διακίνηση μεταναστών στη Γαύδο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική η ατζέντα Τραμπ αυτή την εβδομάδα: Συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο και ομιλία στον ΟΗΕ χωρίς συμμάχους

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο εστιάσης στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βουρκωμένη κατέθεσε η Άλμα Λάττα, μητέρα της Κλαούντια - Λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

15:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία και ψυχρό μέτωπο από βόρεια Ιταλία θα επηρεάσουν την Ελλάδα

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία στον Λυκαβηττό με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο στον Αγιόκαμπο

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Σκανδιναβίας ρίχνει έως και 10 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά

13:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα - Πώς γνωρίστηκε με τον τραγουδιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ