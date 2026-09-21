ANIMASYROS 2026: Μία εβδομάδα γεμάτη animation στη Σύρο

Snapshot Το φεστιβάλ ANIMASYROS 2026 διοργανώνεται για 19η συνεχή χρονιά στην Ερμούπολη και γιορτάζει τα 200 χρόνια της πόλης.

Παρουσιάζονται πάνω από 280 ταινίες από 50 χώρες σε 7 διαγωνιστικά τμήματα και παράλληλες εκδηλώσεις σε πολλά σημεία της Σύρου.

Η Ιρλανδία είναι η τιμώμενη χώρα του φεστιβάλ, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της σκηνής κινουμένων σχεδίων της στην Ευρώπη.

Η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Απόλλων, με δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μεγάλη γιορτή του animation στη Σύρο. Το φεστιβάλ ANIMASYROS 2026 διεξάγεται για 19η συνεχόμενη χρονιά στην Ερμούπολη η οποία φέτος γιορτάζει τα 200 της χρόνια.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει περισσότερες από 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για τρίτη χρονιά φέτος, το ANIMASYROS, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ταξιδεύει με προβολές και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.

Με αφορμή την Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμώμενη χώρα του ANIMASYROS για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σκηνής κινουμένων σχεδίων της, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή δυναμική της, συγκαταλέγεται, τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες της Ευρώπης.

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα «200 χρόνια Ερμούπολη», τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή – μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο της Αγοράς, όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις όπως το 3ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), παρουσιάσεις, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια, masterclasses, συναντήσεις δικτύωσης και στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη χρονιά, το εντατικό 3ήμερο Animation Producer Workshop, με το Elisa Beli Borrelli, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, αντλούν φέτος έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, «200 χρόνια Ερμούπολη». Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες, αλλά και οι αγαπημένοι μας «βετεράνοι» (άτομα τρίτης ηλικίας), θα δώσουν ζωή στις ιστορίες της Ερμούπολης, θα ανακαλύψουν τις κρυμμένες γωνιές της μέσα από παλιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες και θα ταξιδέψουν στα 200 χρόνια της πόλης μέσα από τη μαγεία του ανιμέισον. Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.

H Τελετή Απονομής των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

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