Animasyros: Επιστρέφει για 18η χρονιά με κύρια θεματική το διάστημα

To ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 18η χρονιά, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, Ερμούπολη από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά - κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες.

Τη χρονιά της ενηλικίωσής του, το ANIMASYROS έχει την τιμή να φιλοξενήσει την κορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού ανιμέισον, τον θρυλικό σκηνοθέτη Bill Plympton. Γνωστός για το απόλυτα προσωπικό του στυλ, βραβευμένος – μεταξύ άλλων – στις Κάννες και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες Your Face και Guard Dog, ο Plympton έχει συνεργαστεί με την Madonna, τον Kanye West, τους Simpsons αλλά και με εμβληματικά έντυπα, όπως το New Yorker. O πρώτος καλλιτέχνης που σχεδιάζει εξ ολοκλήρου στο χέρι ταινίες μεγάλου μήκους, μια ζωντανή ιστορία του ανιμέισον, ο Plympton έρχεται στη Σύρο για να μας μυήσει στον μαγικό, σουρεαλιστικό κόσμο του μέσα από δέκα έργα του – ανάμεσά τους τα αριστουργήματα Your Face και Cheatin’ – καθώς και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass στο πλαίσιο της Αγοράς.

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, με τίτλο "Animated Cosmos", είναι αφιερωμένη στο διάστημα και διατρέχει όλους τους πυλώνες του Φεστιβάλ στοχεύοντας να αναδείξει πώς η τέχνη του ανιμέισον προσεγγίζει, διερευνά και απεικονίζει αυτό το αχανές και γεμάτο μυστήρια για τον άνθρωπο πεδίο. Στο αφιέρωμα, θα προβληθούν 25 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, που περιλαμβάνουν από blockbusters της Disney, όπως τα WALL-E και Lightyear, μέχρι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους, όπως το Cosmonaut του Kaspar Jancis από την Εσθονία και το Solar Walk της Reka Busci από την Ουγγαρία.

Ακόμη, στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι επισκέπτες του Φεστιβάλ αλλά και ολόκληρου του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, στη νησίδα Δίδυμη απέναντι από την Ερμούπολη, τον εντυπωσιακό Αστερισμό του Αστροβάτη, μία περιβαλλοντική νυχτερινή εγκατάσταση land art που φιλοτέχνησε η εικαστικός Κατερίνα Κότσαλα.

Τα highlights

Στα highlights των φετινών προβολών του ANIMASYROS 2025 αξίζει να αναφερθούν οι τρεις ταινίες μεγάλου μήκους που θα προβληθούν σε πανελλήνια πρεμιέρα. Το Γεια σου, Φρίντα (Hola Frida) μας ταξιδεύει στην παιδική ηλικία της σπουδαίας Φρίντα Κάλο και μας τη γνωρίζει ως ένα ζωηρό και γεμάτο περιέργεια για τα πάντα γύρω του κοριτσάκι, με μια υπερδραστήρια φαντασία που το βοηθάει να αποδρά από την πεζή και επώδυνη πραγματικότητα. Μια πανέμορφη, συγκινητική και γεμάτη φως περιπέτεια ενός μικρού κοριτσιού που μεγάλωσε και άλλαξε τον κόσμο της – και τελικά και τον δικό μας. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Rosebud.21. Ακόμη, το Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του ιδιαίτερα ταλαντούχου storyteller Tomás Pichardo Espaillat, μια συμπαραγωγή Δομινικανής Δημοκρατίας και Ισπανίας, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο. Η ταινία εξερευνά τις πολυπλοκότητες της αγάπης μέσα από το φαινόμενο Ρασομόν. Η Ολίβια, στοιχειωμένη από έναν έρωτα του παρελθόντος, τον κρύβει κάτω από το κρεβάτι της. Ανταλλάσσει λουλούδια με το φάντασμα, με αντάλλαγμα παρηγορητικά σύννεφα βροχής. Τέλος, στο Memory Hotel του Heinrich Sabl, συμπαραγωγής Γερμανίας και Γαλλίας, το 1945, όπου ο Κόκκινος Στρατός παρελαύνει στη Γερμανία, ένα παιδί, ένας Σοβιετικός στρατιώτης, ένας αξιωματικός των Ναζί και ένα μέλος της Χιτλερικής Νεολαίας παγιδεύονται σε ένα ξενοδοχείο, γεγονός που τους συνδέει για χρόνια με αλλόκοτους και απρόβλεπτους τρόπους.

Επιπλέον, το ANIMASYROS 2025, παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην ιδιαίτερα δραστήρια και συνεχώς εξελισσόμενη σκηνή της Κροατίας, σε επιμέλεια του σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του ANIMAFEST ZAGREB, Daniel Šuljić. Το αφιέρωμα παρακολουθεί την εξέλιξη του κροατικού ανιμέισον από τη Σχολή του Ζάγκρεμπ το 1950, όταν η Κροατία ήταν ακόμα κομμάτι της Γιουγκοσλαβίας και η εγχώρια παραγωγή ανιμέισον είχε ως επίκεντρο τη θρυλική Zagreb Films, μέχρι και σήμερα. Θα προβληθούν 28 εμβληματικές ταινίες από τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970 αλλά και σύγχρονες παραγωγές που συνεχίζουν να μαγεύουν το σινεφίλ κοινό. Ανάμεσα σε αυτές, το Surogat (The Substitute) που βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων το 1962, το υποψήφιο για Όσκαρ Tup Tup (1972) και το διαστημικό We used to call it: Moon (2011).

80 χρόνια ελληνικό ανιμέισον

Το ελληνικό ανιμέισον έχει κάθε χρόνο ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση. Έτσι και φέτος, με αφορμή τον εορτασμό για τα 80 χρόνια Ελληνικού Ανιμέισον, θα παρουσιαστούν αφιέρωμα και έκθεση με τίτλο The Great Greek Masters ως ελάχιστος φόρος τιμής στους πρωτοπόρους των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα, σε επιμέλεια της σκηνοθέτιδας και ανιμέιτορ Κλεοπάτρας Κοραή και του κινηματογραφιστή Δημήτρη Μπέλλου. Πέρα από τα ιστορικά φιλμ που θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό του ANIMASYROS, παρόντες στο Φεστιβάλ θα είναι οι θρυλικοί Έλληνες ανιμέιτορς Ιορδάνης Ανανιάδης, Γιάννης Κουτσούρης, Γιώργος Σηφιανός και Άντα Γανώση.

Κατά τη διάρκεια του καλέσματος συμμετοχών στα Διαγωνιστικά Τμήματα του Φεστιβάλ, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 και ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, υποβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 3.000 συμμετοχές από 115 χώρες. Και φέτος, το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του ANIMASYROS 2025 περιλαμβάνει διακεκριμένες σε διεθνή φεστιβάλ ταινίες, καθώς και έργα διαχρονικά από παγκοσμίως καταξιωμένους επαγγελματίες. Ως προς το Διεθνές Φοιτητικό Πρόγραμμα, το Φεστιβάλ υποδέχεται τις καλύτερες σπουδαστικές ταινίες από διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές, ενώ πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες διαγωνίζονται, όπως κάθε χρόνο, στο αντίστοιχο Ελληνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα με βραβείο που αθλοθείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.). Το πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα του ANIMASYROS περιλαμβάνει, επίσης, ταινίες K.ID.S με έργα ανιμέισον για παιδιά και όλη την οικογένεια, καθώς και τις ταινίες του τμήματος Animapride με LGBTQI+ περιεχόμενο.

Η επιλογή των Διαγωνιστικών Τμημάτων θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: animasyros.gr.

ANIMASYROS 2025 Agora

Στο πλαίσιο της Αγοράς, συνεχίζεται, για δεύτερη χρονιά, η στρατηγική συνεργασία του ANIMASYROS με το International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Παρισίων, του The Hive Studio Greece και της SKY express, επίσημου συνεργάτη και χορηγού αεροπορικών μεταφορών του Φεστιβάλ. Πιο αναλυτικά, το Agora Pitching Forum του ANIMASYROS εντάσσεται και φέτος στο International MIFA Campus, ένα διεθνές πρόγραμμα που στόχο έχει να υποστηρίξει νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες από χώρες της Μεσογείου, και, συγκεκριμένα για το 2025, την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία, την Κύπρο, τον Λίβανο και την Τυνησία, παρέχοντάς τους δεξιότητες και εμπειρία. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά έξι (6) επαγγελματίες από τις παραπάνω χώρες.

Στο πλαίσιο του International MIFA Campus, από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα διοργανωθεί στη Σύρο το καθιερωμένο 4ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με Pitching Workshop Tutors καταξιωμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου που επιλέγονται από την ομάδα του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι έξι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς και θα προετοιμαστούν αποτελεσματικά ώστε να συμμετάσχουν στο Pitch Partenaire που θα πραγματοποιηθεί, τον Ιούνιο του 2026, στο Annecy και στο οποίο θα συμμετάσχουν αποκλειστικά οι έξι επιλεγέντες υποψήφιοι. Στο ελληνόφωνο έργο που θα επιλεγεί να συμμετάσχει στο International MIFA Campus, θα απονεμηθεί από την ΕΡΤ βραβείο με χρηματικό έπαθλο αξίας €1500, ενώ θα η MUSOU Music Group θα απονείμει βραβείο με έπαθλο υπηρεσιών σύνθεσης πρωτότυπης μουσικής, μουσικής επίβλεψης και εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων και σχεδιασμού ήχου.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης που διοργανώνονται, στο πλαίσιο της Αγοράς του ANIMASYROS, προσφέρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχωσης, ή, απλώς, την αγαπά, να διευρύνει το δίκτυο του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Μερικές από τις προσωπικότητες του διεθνούς ανιμέισον που θα βρεθούν στην Αγορά του ANIMASYROS 2025 είναι:

O θρυλικός σκηνοθέτης Bill Plympton, κορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού ανιμέισον, πολυβραβευμένος και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass. Extra bonus: οι συμμετέχοντες του masterclass, θα πάρουν κι ένα πρωτότυπο σχέδιο του Plympton φτιαγμένο στο χέρι!

Ο Bill Kinder, διευθυντής μοντάζ και post production στην Pixar Animation Studios, που για περισσότερα από 18 χρόνια συμβάλλει στην επιτυχία της εταιρείας και έχει υπογράψει το μοντάζ στις ταινίες Finding Nemo (2003), Monsters Inc. (2001) και Brave (2012). Νωρίτερα στην καριέρα του, έχει εργαστεί ως παραγωγός σε ντοκιμαντέρ με υποψηφιότητες για Emmy, όπως επίσης διηύθυνε το τμήμα post production της American Zoetrope.

Ο ανερχόμενος Αρμένιος σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων Tigran Arakelyan, γνωστός για τη δουλειά του σε ταινίες όπως το Aurora’s Sunrise (2022), παρουσιάζει τη work in progress ταινία μεγάλου μήκους του ZAKO, μια συμπαραγωγή με τη γαλλική Sacre Bleu του οσκαρικού Flow, που αφηγείται την αληθινή ιστορία του Αρμένιου ζωγράφου Sargis Mangasaryan, ο οποίος επέζησε από ναζιστικό στρατόπεδο εργασίας σχεδιάζοντας τα πορτρέτα των βασανιστών του.

Μερικές ακόμη θεματικές που θα παρουσιαστούν αφορούν στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση εικονικής πραγματικότητας στην παραγωγή κινουμένων σχεδίων, όπως επίσης στη χρηματοδότηση ταινιών ανιμέισον στην Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την Κροατία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Animation Ireland, της Λιθουανικής κινηματογραφικής κοινότητας, των Croatian Audiovisual Centre (HAVC) και Zagreb Film και - φυσικά - του ΕΚΚΟΜΕΔ - Creative Greece. Παράλληλα, στο πλαίσιο των Creative Europe MEDIA Talks, η Άννα Κασιμάτη και η Susana Costa Pereira, από το Creative Europe Desk της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αντίστοιχα, θα μιλήσουν για τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης - συμπεριλαμβανομένου και του Creative Europe MEDIA, τις εθνικές επιχορηγήσεις, τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο πολύπλοκο σύστημα χρηματοδότησης του ανιμέισον στην Ευρώπη. Ακόμη, στο πλαίσιο του αφιερώματος στη συνεχώς εξελισσόμενη και ιδιαίτερα δραστήρια σκηνή ανιμέισον της Κροατίας, στη Σύρο θα βρεθούν δημιουργοί και παραγωγοί της περιοχής (Sunčana Brkulj, Veljko Popović και Jure Bušić), ενώ από την Αγορά του ANIMASYROS 2025 δεν θα μπορούσε να λείπει και η κεντρική θεματική του Φεστιβάλ "Animated Cosmos" αφιερωμένη στο διάστημα.

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του ANIMASYROS, η δημοσιογράφος και ιστορικός ανιμέισον Nancy Denney-Phelps και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσιάζουν η μία το βιβλίο της άλλης. Η Denney-Phelps στο βιβλίο της “On the Animation Trail: 20 Years of Animation Festival History” περιγράφει με προσωπικό ύφος τις εμπειρίες της από ταξίδια σε σημαντικά φεστιβάλ ανιμέισον - ανάμεσα σε αυτά και το ANIMASYROS. Από την άλλη, η Quinn, μέσα από το “Beryl” που γράφτηκε με τη συνεργασία του μόνιμου συνοδοιπόρου της και σεναριογράφου Les Mills, αποκαλύπτει το παρασκήνιο δημιουργίας του ομώνυμου animation short μέσα από αρχικά σκίτσα, storyboards και τα τελικά artworks, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στη διαδικασία παραγωγής.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό συνεργάτη του Φεστιβάλ Deree – The American College of Greece, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ. Γεωργία - Ζωζέττα Μηλιοπούλου παρουσιάζει το masterclass Creativity and art: teaching or learning? 10 principles that keep us going. Έχοντας ως βάση ότι κάποια πράγματα δεν διδάσκονται αλλά εντέλει όλα μαθαίνονται, η εισήγηση θα αναδείξει τη σημασία της προσαρμοστικότητας, της ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία της δημιουργικότητας και της πειθαρχίας, της δια βίου μάθησης και της διαρκούς εξέλιξης στα πεδία της τέχνης και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Ένα ακόμη highlight της φετινής Αγοράς είναι το Artist’s Corner με τον Gary Thomas, συνιδρυτή και διευθυντή του Animate Projects, του agency που ηγείται στον χώρο του πειραματικού ανιμέισον στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το British Council. O Thomas θα μιλήσει για τη φιλοσοφία “residency-commission” του Animate Projects και θα παρουσιάσει το Planting, ένα πρόγραμμα υποστήριξης νέων δημιουργών που εδρεύει στην πόλη Derby.

Εντατικό τριήμερο εργαστήριο

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά φέτος, ένα εντατικό τριήμερο εργαστήριο με εισηγητή τον Ivan Zuber, παραγωγό και συνιδρυτή της Laïdak Films. Το εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες παραγωγούς ανιμέισον, με κεντρικές θεματικές την ανάπτυξη πρότζεκτ και τις δυνατότητες διεθνών συμπαραγωγών. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΕΚΚΟΜΕΔ - Creative Greece.

Τη σκηνή της Αγοράς του ANIMASYROS καταλαμβάνουν και φέτος τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Greek Animation Talks, όπου Έλληνες δημιουργοί μιλούν για το έργο τους, τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας και μοιράζονται καλές πρακτικές. Φέτος, τα Greek Animation Talks παρουσιάζει η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια και καθηγήτρια Εύα Στεφανή.

Συνεχίζονται ακόμη, για τρίτη χρονιά, και τα speed dating sessions, με την υποστήριξη του Enterprise Greece. Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 20’ με διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών στη διεθνή σκηνή ανιμέισον.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ “Animated Cosmos”. Μαζί με αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες από το εξωτερικό, όπως o Renen Adar, ο Coke Riobóo Cortes, η Antonija Veljačić, αλλά και τους αγαπημένους εκπαιδευτές του ANIMASYROS, την Μαργαρίτα Σιμοπούλου, την Έλενα Παυλάκη, τον Αγησίλαο Ρόμπολα και την Άννα Οικονόμου, τον Thomas Künstler και τον Μάνο Μαστοράκη, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ΑμεΑ αλλά και οι αγαπημένοι μας “βετεράνοι” (άτομα τρίτης ηλικίας) θα πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές ανιμέισον, θα δώσουν ζωή στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, θα μαγειρέψουν διαστημικές… σούπες με αστέρια, φεγγάρια και κομήτες, θα φτιάξουν τα δικά τους εξωπραγματικά εξωγήινα πλάνα και θα ζήσουν ανεπανάληπτες διαγαλαξιακές περιπέτειες.

Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Αιτήσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση education2@animasyros.gr έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων και περισσότερες πληροφορίες για το καθένα έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: animasyros.gr.

Οι προβολές και οι δράσεις του ANIMASYROS 2025, εκτός από τις εργασίες και τα events της Αγοράς, είναι δωρεάν για το κοινό.

Δείτε το επίσημο trailer του ANIMASYROS 2025:

Την οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης έχει σχεδιάσει η Αλεξάνδρα Μανουσάκη, ενώ το επίσημο trailer υπογράφει το βραβευμένο studio Synthesee.

Περισσότερες πληροφορίες: www.animasyros.gr