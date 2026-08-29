Νορβηγία: Πένθος και συγκίνηση για τον βασιλιά Χάραλντ - Χιλιάδες στο παλάτι για το τελευταίο «αντίο

Την Παρασκευή 10.000 άνθρωποι στάθηκαν σιωπηλοί στους δρόμους του Όσλο προκειμένου να αποχαιρετήσουν τη σορό του Νορβηγού μονάρχη την ώρα που μεταφερόταν στο παλάτι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Νορβηγία: Πένθος και συγκίνηση για τον βασιλιά Χάραλντ - Χιλιάδες στο παλάτι για το τελευταίο «αντίο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας πέθανε σε ηλικία 89 ετών και θεωρείτο ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη.
  • Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι στάθηκαν σιωπηλοί στους δρόμους του Όσλο για να αποχαιρετήσουν τη σορό του βασιλιά κατά τη μεταφορά της στο παλάτι.
  • Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον έγινε νέος βασιλιάς της Νορβηγίας και θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα ενώπιον του έθνους.
  • Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα και χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι για να αποτίσουν φόρο τιμής.
  • Η κηδεία του βασιλιά θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό του Όσλο και η ταφή στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους, δίπλα στους προγόνους του.
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Συγκίνηση επικρατεί στη Νορβηγία τια τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, του μακροβιότερου μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. Χθες 10.000 άνθρωποι στάθηκαν σιωπηλοί στους δρόμους του Όσλο προκειμένου να αποχαιρετήσουν τη σορό την ώρα που μεταφερόταν στο παλάτι

Σήμερα χιλιάδες Νορβηγοί συνεχίζουν να συρρέουν και να συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πουν το τελευταίο αντίο στον εκλιιπόντα βασιλιά. Αργά χθες, υπό καταρρακτώδη βροχή, πλήθος κόσμου σχημάτισε ουρές στους δρόμους του Όσλο για να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμη πομπή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, όπου πέθανε ο Χάραλντ, προς το βασιλικό παλάτι, στο παρεκκλήσι του οποίου τοποθετήθηκε το φέρετρό του.

Το κοινό θα μπορεί να αποτίνει φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο του εκλιπόντος βασιλιά στο παρεκκλήσι του παλατιού, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία για αυτό. Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες σε όλη τη χώρα και πορτρέτα του εκλιπόντος βασιλιά με επίσημη στολή ήταν παντού, από στάσεις λεωφορείων, τραμ και σταθμούς μετρό μέχρι καταστήματα, γραφεία και δημόσια κτίρια.

Νέος βασιλιάς ο Χάακον Η'

Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο μοναχογιός του εκλιπόντος βασιλιά, έγινε αμέσως βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του. Δεν θα υπάρξει τελετή στέψης, καθώς καταργήθηκε από το κοινοβούλιο το 1908.

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ θα απευθυνθεί σήμερα στο έθνος σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 20:00 ώρα Ελλάδος στη μνήμη του πατέρα του. Την Τρίτη, ο νέος βασιλιάς θα δώσει τον εμφανιστεί ενώπιον του κοινοβουλίου, όπου θα ορκιστεί να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους της Νορβηγίας.

«Μια εποχή τελείωσε. Μια νέα ξεκινά. Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε σε σύντομη ομιλία μετά τη συνάντηση με τον νέο μονάρχη. «Θα θυμόμαστε τον βασιλιά Χάραλντ για την αγάπη του για τον λαό του, το χιούμορ και τη ζεστασιά του, και για την ακλόνητη πίστη του σε εμάς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η κεντρική λεωφόρος στο κέντρο του Όσλο, Καρλ Γιόχαν, ήταν γεμάτη με Νορβηγούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων που κατευθύνονταν προς το παλάτι, κρατώντας λουλούδια, χειρόγραφες κάρτες, ζωγραφιές και μικρές εθνικές σημαίες.

«Σήμαινε πολλά για εμάς τους μετανάστες... Νιώσαμε πραγματικά πολύ ενσωματωμένοι. Έτσι, χάρη σε αυτόν, νιώθω τόσο Νορβηγίδα», δήλωσε στο Reuters έξω από το παλάτι η Βεσελίνα Βιτάνοβα, μια 43χρονη δασκάλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Μια άλλη γυναίκα έκανε αναφορά σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Χάραλντ το 2016, η οποία έγινε viral παγκοσμίως, στην οποία είπε: «Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, αγόρια που αγαπούν αγόρια και κορίτσια και αγόρια που αγαπούν ο ένας τον άλλον».

«Αυτό ενσάρκωνε τον τρόπο που ένιωθε για τους ανθρώπους και τον τρόπο που ήθελε να νιώθουμε εμείς οι Νορβηγοί ο ένας για τον άλλον», δήλωσε η 32χρονη Μάρι Έιντσβααγκ, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι με αυτή την φράση, ένα ουράνιο τόξο και ένα σκίτσο του βασιλιά Χάραλντ.

Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ . Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους-- ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.

Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον.

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