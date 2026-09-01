Νορβηγία: Ορκίστηκε ο νέος βασιλιάς Χάακον ενώπιον της Βουλής – Απουσίαζε η βασίλισα Μέτε Μάριτ

Η σύζυγός του, Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει από επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα τον περασμένο Ιούνιο, δεν παρέστη στην τελετή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Νορβηγία: Ορκίστηκε ο νέος βασιλιάς Χάακον ενώπιον της Βουλής – Απουσίαζε η βασίλισα Μέτε Μάριτ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο νέος βασιλιάς Χάακον ορκίστηκε πίστη στο Σύνταγμα της Νορβηγίας και ανέλαβε τα βασιλικά καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ.
  • Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ απουσίασε από την τελετή λόγω επιπλοκών που προέκυψαν μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα που υπέστη τον Ιούνιο.
  • Η Νορβηγία δεν πραγματοποιεί τελετή στέψης από το 1908, και ο Χάακον υιοθέτησε το σύνθημα «Όλα για τη Νορβηγία» που είχαν χρησιμοποιήσει ο πατέρας και ο παππούς του.
  • Η σορός του βασιλιά Χάραλντ εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο Όσλο με την παρουσία επικεφαλής κρατών.
  • Η μοναρχία στη Νορβηγία διατηρεί υψηλή δημοτικότητα, με το 72% των πολιτών να την υποστηρίζουν, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση μετά τον θάνατο του Χάραλντ.
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Ορκίστηκε πίστη στο Σύνταγμα της Νορβηγίας ο νέος βασιλιάς Χάακον, καθώς αναλαμβάνει τα βασιλικά καθηκόντά του μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χάραλντ.

Ο Χάακον έγινε μονάρχης της Νορβηγίας όταν ο εκλιπών βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. Δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή στέψης καθώς η Νορβηγία κατήργησε αυτή την πρακτική το 1908. Έχει υιοθετήσει το σύνθημα «Όλα για τη Νορβηγία», το οποίο χρησιμοποίησαν ο πατέρας και ο παππούς του.

Μεταφέρθηκε με ανοιχτό αυτοκίνητο στη μικρή απόσταση από το βασιλικό παλάτι στο κοινοβούλιο. Εκεί, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μασούντ Γκαραχκάνι διάβασε την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χάραλντ και τη διαδοχή του Χάακον. Στη συνέχεια, ο 53χρονος Χάακον είπε συγκινημένος: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι να κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της, εις το όνομα του Παντοδύναμου και Παντογνώστη Θεού».

Η σύζυγός του, η 53χρονη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει από επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα τον περασμένο Ιούνιο, δεν παρέστη στην τελετή. «Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα. Η βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει επιπλοκές σε αρκετές περιπτώσεις από την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», δήλωσε ο γιατρός Άρε Χολμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού που δημοσιεύθηκε, λίγες ώρες πριν από την τελετή.

«Επομένως, πρέπει να παραμείνει υπό παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Βασίλισσα δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα», πρόσθεσε ο γιατρός.

Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία

Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Χάραλντ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών και έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν κατακλύσει τα Ανάκτορα για να αποθέσουν λουλούδια, ζωγραφιές, κεράκια και σημαίες.

Απλοί πολίτες μπορούν να αποτίνουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα βασιλιά, Χάραλντ η σορός του οποίου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του θα γίνει στο Όσλο στις 9 Σεπτεμβρίου και σε αυτήν έχουν προσκληθεί να παραστούν επικεφαλής κρατών από όλο τον κόσμο.

πριγκίπισσα Ίνγκριτ Αλεξάνδρα βασίλισσα Σόνια

Η διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πριγκίπισσα Ίνγκριτ Αλεξάνδρα φτάνει στην τελετή ορκωμοσίας του πατέρα της με την γιαγιά της βασίλισσα Σόνια. 1 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΡΑ

Πολλοί έχουν εξάρει τη ζεστασιά της προσωπικότητας του Χάραλντ και μια αίσθηση συμπερίληψης, ενώ ο βασιλιάς Χάακον τον χαρακτήρισε υπέροχο πατέρα στο πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος με την ιδιότητα πλέον του βασιλιά. Η μοναρχία στη χώρα παραμένει ευρέως δημοφιλής: 72% την υποστηρίζουν, ενώ 20% τάσσονται υπέρ της Δημοκρατίας ή μιας άλλης μορφής διακυβέρνησης, ενώ 8% είναι αναποφάσιστοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η πρώτη με αυτό το ερώτημα μετά τον θάνατο του Χάραλντ.Η προηγούμενη ανάλογη δημοσκόπηση, που είχε διενεργηθεί τον Μάιο, έδειξε υποστήριξη προς τη μοναρχία από το 64% των ερωτηθέντων.

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