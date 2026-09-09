Στο Όσλο ο Κωνσταντίνος Τασούλας για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας έγινε σήμερα στο Όσλο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Στο Όσλο ο Κωνσταντίνος Τασούλας για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ
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  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ στο Όσλο, κατόπιν πρόσκλησης της Νορβηγικής Αυλής.
  • Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο παρουσία βασιλικών οικογενειών, αρχηγών κρατών και πλήθους κόσμου, με τη χώρα να τηρεί ενός λεπτού σιγή.
  • Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄, ο οποίος βασίλεψε για 35 χρόνια, χαρακτηρίστηκε ως ένας προσιτός και εκσυγχρονιστικός μονάρχης ιδιαίτερα δημοφιλής στον νορβηγικό λαό.
  • Ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄ και η βασίλισσα Σόνια βρέθηκαν στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας κατά την τελετή, που ολοκληρώθηκε με ιδιωτική ταφή στο Βασιλικό Μαυσωλείο.
  • Η παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στην τελετή υπογράμμισε την επίσημη εκπροσώπηση της Ελλάδας σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τη Νορβηγία και τις ευρωπαϊκές μοναρχίες.
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Το «παρών» στην επικήδειο τελετή του εκλιπόντος βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο οποίος μετέβη στο Όσλο έπειτα από πρόσκληση της Βασιλικής Νορβηγικής Αυλής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην επίσημη τελετή αποχαιρετισμού του Νορβηγού μονάρχη.

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ πραγματοποιήθηκε σήμερα, Tετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τη συμμετοχή μελών βασιλικών οικογενειών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και άλλες χώρες. Ο Χάραλντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, είχε παραμείνει στον νορβηγικό θρόνο για 35 χρόνια.

Κηδεία βασιλιά Χάραλντ

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, μπροστά δεξιά, συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς ετοιμάζονται να φύγουν από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο μετά την κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ Ε' της Νορβηγίας στο Όσλο.

(AP Photo/Markus Schreiber)

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες Νορβηγοί είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Όσλο, προκειμένου να αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής στον βασιλιά που επί δεκαετίες αποτέλεσε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της χώρας.

Η σορός του μεταφέρθηκε με επίσημη πομπή από τα Ανάκτορα προς τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο. Για όσους δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον Καθεδρικό Ναό, είχαν τοποθετηθεί εννέα γιγαντοοθόνες στο κέντρο του Όσλο, ώστε οι πολίτες να παρακολουθήσουν την τελετή και να συμμετάσχουν συμβολικά στο εθνικό πένθος.

Κηδεία βασιλιά Χάραλντ

Η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, μπροστά στο κέντρο, και η Βασίλισσα Άννα-Μαρία της Ελλάδας, μπροστά στο κέντρο δεξιά, καθώς αποχωρούν από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο μετά την κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας στο Όσλο.

(AP Photo/Markus Schreiber)

Η τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο τελέστηκε σύμφωνα με τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας της Νορβηγίας, υπό τον προεδρεύοντα επίσκοπο Olav Fykse Tveit, ενώ σημαντικό ρόλο είχε και η μουσική, με τη συμμετοχή της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού του Όσλο. Κατά την έναρξη της τελετής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε ολόκληρη τη χώρα.

Κηδεία βασιλιά Χάραλντ

Το φέρετρο του Νορβηγού βασιλιά Χάραλντ Ε΄ μεταφέρεται από μια άμαξα με πυροβόλα κατά την άφιξή του στον καθεδρικό ναό του Όσλο ενόψει της κηδείας του στο Όσλο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

(AP Photo/Markus Schreiber)

Στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας βρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων και κυβερνήσεων. Μεταξύ άλλων, στην τελετή παρέστη ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ, εκπροσωπώντας τον βασιλιά Κάρολο, καθώς και μέλη των βασιλικών οικογενειών της Δανίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και άλλων χωρών.

Κηδεία βασιλιά Χάραλντ

Το φέρετρο που μεταφέρει τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ φτάνει στην πομπή για την κηδεία του στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

(AP Photo/Markus Schreiber)
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