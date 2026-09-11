ΑΑΔΕ: Διπλό χτύπημα στο «Ελ. Βενιζέλος»-Μία σύλληψη και κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων

Snapshot Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε συνολικά πάνω από 477.000 λαθραία τσιγάρα σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις στον αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

Εντοπίστηκαν 362.800 λαθραία τσιγάρα σε 26 αποστολές δεμάτων ταχυδρομείου με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Συνελήφθη γυναίκα αιγυπτιακής υπηκοότητας που μετέφερε 114.200 λαθραία τσιγάρα σε επτά αποσκευές από το Κάιρο.

Η συνολική αξία των αναλογούντων δασμών και φόρων για τις κατασχέσεις φτάνει τα 97.619,70 ευρώ.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση των αποστολέων των δεμάτων συνεχίζεται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 477.000 τεμάχια.

Εντοπίστηκαν 362.800 λαθραία τσιγάρα σε δέματα ταχυδρομείου

Στις 10/9, ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο, εντός των οποίων βρέθηκαν 362.800 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Τα λαθραία καπνικά κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων.

Συνελήφθη επιβάτιδα για 114.200 λαθραία τσιγάρα

Λίγες μέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Ελ. Βενιζέλος, απέτρεψαν άλλη μια απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, υπέβαλαν σε έλεγχο τις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, που είχε αφιχθεί από το Κάιρο. Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι μετέφερε διαμοιρασμένα σε επτά (7) αποσκευές 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97.619,70 ευρώ.

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