ΑΑΔΕ για αγροτικές ενισχύσεις: Καμία νέα ρύθμιση για παρακρατήσεις και συμψηφισμούς

Snapshot Η αναφορά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί συναίνεση για παρακράτηση ποσών πριν την καταβολή των ενισχύσεων.

Δεν υπάρχει νέα ρύθμιση για παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων, καθώς η σχετική ενότητα υπάρχει από το 2015.

Στην ΕΑΕ 2026 διευκρινίζεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται πλήρως στον τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού και τυχόν παρακρατήσεις γίνονται μόνο μετά την πίστωση και πέραν του προστατευόμενου ορίου.

Μέχρι την πίστωση των ποσών στους παραγωγούς, τα χρήματα δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να συμψηφιστούν με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς φορείς.

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μεταβάλλει το καθεστώς προστασίας ή τον τρόπο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Snapshot powered by AI

Διευκρινίσεις για τις παρακρατήσεις και τους συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων δίνει η ΑΑΔΕ, με αφορμή τη σχετική αναφορά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Όπως επισημαίνει, δεν πρόκειται για νέα ρύθμιση ούτε για δήλωση αποδοχής των παραγωγών ότι μπορούν να παρακρατούνται ποσά πριν από την καταβολή των ενισχύσεων.

Η συγκεκριμένη ενότητα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περιλαμβάνεται στην ΕΑΕ ήδη από το 2015 και αποτυπώνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την καταβολή των ενισχύσεων.

Τι αλλάζει στη διατύπωση

Μέχρι και το 2025, η σχετική δήλωση ανέφερε ότι ο παραγωγός αποδέχεται τη δυνατότητα παρακρατήσεων πριν από την πληρωμή.

Στην ΕΑΕ 2026 η διατύπωση τροποποιήθηκε, ώστε να διευκρινίζεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο σύνολό τους στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Τυχόν παρακρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων μπορούν να γίνουν μετά την πίστωση των χρημάτων και μόνο για το ποσό που υπερβαίνει το προστατευόμενο όριο.

Προστατευμένα μέχρι να καταβληθούν

Η ΑΑΔΕ τονίζει ακόμη ότι όσο τα ποσά παραμένουν στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν πιστωθεί στους παραγωγούς, δεν μπορούν να κατασχεθούν ούτε να συμψηφιστούν με οφειλές προς το Δημόσιο, φορείς του δημόσιου τομέα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Μετά την πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό, η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών ολοκληρώνεται και δεν μπορεί πλέον να αποτρέψει ή να άρει τυχόν κατάσχεση.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι οι σχετικές αναφορές στην ΕΑΕ έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν συναίνεση του παραγωγού σε παρακράτηση ή συμψηφισμό.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν αλλάζει ούτε το καθεστώς προστασίας των αγροτικών ενισχύσεων ούτε τον τρόπο με τον οποίο αυτές καταβάλλονται.