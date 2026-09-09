ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών για αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά ενδικοφανείς προσφυγές για συγκεκριμένες αγροτικές ενισχύσεις, με τις προθεσμίες να λήγουν στις 14 ή στις 21 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την παρέμβαση.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών για αγροτικές ενισχύσεις του 2025
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  • Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε ψηφιακή εφαρμογή για υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από γεωργούς και κτηνοτρόφους για τα αποτελέσματα πληρωμών εκκαθάρισης 2025.
  • Οι προσφυγές αφορούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης, όπως τη διατήρηση αυτόχθονων φυλών, το πρόγραμμα Κομφούζιο, τη βιολογική γεωργία, τη μείωση ρύπανσης νερού και ενισχύσεις σε μειονεκτικές περιοχές.
  • Οι προσφυγές υποβάλλονται ψηφιακά μέσω του myAADE με χρήση προσωπικών κωδικών, με προθεσμίες από 8 έως 14 ή 21 Σεπτεμβρίου 2026 ανάλογα με την παρέμβαση.
  • Οι παραγωγοί μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία πληρωμών, να υποβάλουν αντιρρήσεις και να ζητήσουν διορθώσεις, ενώ οι επανεξετάσεις γίνονται μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων.
  • Οι περιπτώσεις μη πληρωμής λόγω ελέγχων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων θα επαναξιολογηθούν βάσει επικαιροποιημένων δεδομένων ΟΕΠ.
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Σε λειτουργία έχει τεθεί η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από γεωργούς και κτηνοτρόφους κατά των αποτελεσμάτων των πληρωμών εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, η διαδικασία αφορά δικαιούχους συγκεκριμένων παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών.

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές αφορούν τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Π3-70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
  • Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο).
  • Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, για νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
  • Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις της δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022.
  • Π3-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Παράλληλα οι προσφυγές υποβάλλονται ψηφιακά μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Οι προθεσμίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής:

  • Από 8 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2026 για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.3.2 (Κομφούζιο) και Π3-71, με προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών.
  • Από 8 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2026 για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.5, Π3-70-2.1 και Π3-70-1.7, με προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε η πληρωμή τους και να υποβάλουν αντιρρήσεις επί των ευρημάτων ή να ζητήσουν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις. Τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Ειδική αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις παραγωγών της παρέμβασης Π3-70-2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω ελέγχων οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επαναξιολογηθούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Τέλος, για την ορθή υποβολή των προσφυγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην ίδια διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

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