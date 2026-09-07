ΕΑΕ 2025: Έως 11 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς

Η διαδικασία αφορά γεωργούς των οποίων τα τιμολόγια αγοράς σπόρου εμφανίζουν μηδενική αξία

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΑΕ 2025: Έως 11 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι παραγωγοί με πειραματική σπορά έχουν προθεσμία έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 για να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες στις δηλώσεις τους για την ΕΑΕ 2025.
  • Η διαδικασία αφορά γεωργούς με τιμολόγια αγοράς σπόρου μηδενικής αξίας λόγω του πειραματικού χαρακτήρα της καλλιέργειας.
  • Οι παραγωγοί πρέπει να δηλώσουν το ακριβές είδος της καλλιέργειας στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων της ΑΑΔΕ.
  • Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων είναι απαραίτητη για την ένταξη των αγροτεμαχίων στην πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
  • Μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 δεν θα γίνονται δε
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Έως και την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί, που έχουν προβεί σε σπορά αγροτεμαχίων για πειραματικούς σκοπούς, να τακτοποιήσουν τις σχετικές εκκρεμότητες στις δηλώσεις τους, ενόψει της ολοκλήρωσης των πληρωμών για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αφορά γεωργούς των οποίων τα τιμολόγια αγοράς σπόρου εμφανίζουν μηδενική αξία, λόγω του πειραματικού χαρακτήρα της καλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρέπει να προσέλθουν άμεσα στις αρμόδιες κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων (ΠΔΕΕ) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να δηλώσουν το ακριβές είδος της καλλιέργειας.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, η εξέταση και επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων κρίνεται απαραίτητη, ώστε τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια να συμπεριληφθούν στην επερχόμενη πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τέλος, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι μετά την παρέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2026 δεν θα γίνονται δεκτά νέα αιτήματα για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.

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