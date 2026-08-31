Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

Snapshot Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Φαγιέντ και τον σοφέρ τους.

Ο πυροσβέστης Ξαβιέ Γκουρμελόν, ο πρώτος που έφτασε στο σημείο, αποκάλυψε ότι τα τελευταία λόγια της Νταϊάνα ήταν «Θεέ μου, τι συνέβη;».

Η πριγκίπισσα είχε καρδιακή ανακοπή στο σημείο του ατυχήματος, επανήλθε με ΚΑΡΠΑ, αλλά υπέστη θανατηφόρα καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο.

Οι επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα της Mercedes δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η κηδεία της Νταϊάνα πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 και τάφηκε στο νησάκι «The Round Oval» στο κτήμα Άλθορπ της Αγγλίας. Snapshot powered by AI

Ένας διασώστης που κλήθηκε στον τόπο του τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο έχασε την ζωή της η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1997, ήταν εκείνος που αποκάλυψε ποια ήταν τα τελευταία λόγια της, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία έχασε την ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Φαγιέντ και τον σοφέρ της Ανρί Πολ.

Ο σωματοφύλακάς τους, Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε από τη συντριβή.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Τα τελευταία λόγια της «Πριγκίπισσας του Λαού»

Όλα έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου του 1997 στο Παρίσι, όταν παπαράτσι καταδίωκαν το όχημα στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σε μια τσιμεντένια κολόνα στην σήραγγα Αλμά, με ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γάλλος πυροσβέστης Ξαβιέ Γκουρμελόν, ο οποίος 20 χρόνια αργότερα μίλησε ανοιχτά για τα τελευταία λόγια που του είχε πει η Νταϊάνα, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Good Morning Britain».

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει τότε ότι ο πυροσβεστικός σταθμός που υπηρετούσε απείχε μόλις λίγα μέτρα από τη σήραγγα Αλμά. «Οι άνδρες μου ήταν ήδη στα οχήματά τους, μας πήρε λιγότερο από τρία λεπτά για να φθάσουμε, ήμασταν οι πρώτοι», είχε πει.

Φτάνοντας στο σημείο, πλησίασε την πριγκίπισσα, την οποία δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, και παρατήρησε ότι είχε ακόμη τις αισθήσεις της. Ήταν στο πάτωμα του αυτοκινήτου, με τα μάτια της ανοιχτά και φαινόταν ανήσυχη. «Με κοίταξε και είπε: “Θεέ μου, τι συνέβη;”», είπε ο Γκουρμελόν.

«Προσπαθούσα να την ηρεμήσω και να της πω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά τότε ξαφνικά λιποθύμησε», είπε ο πυροσβέστης προσθέτοντας ότι ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο του είπε ότι η πριγκίπισσα είχε καρδιακή ανακοπή.

«Της έδωσα οξυγόνο και η ομάδα μου έμεινε στο πλευρό της, καθώς τη βγάζαμε από το αυτοκίνητο. Τη βγάλαμε έξω, τη βάλαμε σε μια σανίδα και μετά στο φορείο. Ο φόβος σε ένα τροχαίο είναι μην τυχόν υπάρχει χτύπημα στη σπονδυλική στήλη, οπότε για να προφυλάξουμε τον τραυματία τον ακινητοποιούμε», είπε ο πυροσβέστης, εξηγώντας ότι εκείνος και οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ και, μετά από 20 δευτερόλεπτα, ανέκτησε τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο ασθενοφόρο.

Συνέχισε λέγοντας ότι, αφού η Νταϊάνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière στο Παρίσι, ο ίδιος περίμενε ότι εκείνη θα ανάρρωνε πλήρως, καθώς πίστευε ότι η πριγκίπισσα ήταν ελαφρά τραυματισμένη στον δεξιό της ώμο και δεν είχε δει καθόλου αίμα πάνω της.

Ωστόσο, γύρω στις 4 το πρωί, η πριγκίπισσα Νταϊάνα υπέστη άλλη μια καρδιακή ανακοπή, αυτή τη φορά θανατηφόρα.

Ο πυροσβέστης υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, μέχρι εκείνο το σημείο, ποια ήταν η γυναίκα στο αυτοκίνητο και το κατάλαβε όταν την είχαν βάλει ήδη στο φορείο: «Ήρθε ο υπεύθυνος της επιχείρησης απεγκλωβισμού και με ρώτησε αν τη γνώριζα. Δεν τη γνώριζα και τότε ξανακοίταξα πίσω στο ασθενοφόρο και αντιλήφθηκα ποια είναι. Θα κάναμε τα ίδια, όποια και να ήταν. Ένα πράγμα θυμάμαι πάντως: Ότι οι δύο επιβαίνοντες που κάθονταν στα πίσω καθίσματα της Mercedes δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας», είχε πει τότε.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997, πραγματοποιήθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία θάφτηκε σε ένα μικρό νησάκι στη μέση μιας λίμνης που ονομάζεται «The Round Oval», στο ιστορικό κτήμα Άλθορπ στο Νορθχαμπτονσάιρ της Αγγλίας.

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