Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία έχασε την ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Φαγιέντ και τον σοφέρ της Ανρί Πολ

Newsroom

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Φαγιέντ και τον σοφέρ τους.
  • Ο πυροσβέστης Ξαβιέ Γκουρμελόν, ο πρώτος που έφτασε στο σημείο, αποκάλυψε ότι τα τελευταία λόγια της Νταϊάνα ήταν «Θεέ μου, τι συνέβη;».
  • Η πριγκίπισσα είχε καρδιακή ανακοπή στο σημείο του ατυχήματος, επανήλθε με ΚΑΡΠΑ, αλλά υπέστη θανατηφόρα καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο.
  • Οι επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα της Mercedes δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.
  • Η κηδεία της Νταϊάνα πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 και τάφηκε στο νησάκι «The Round Oval» στο κτήμα Άλθορπ της Αγγλίας.
Snapshot powered by AI

Ένας διασώστης που κλήθηκε στον τόπο του τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο έχασε την ζωή της η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1997, ήταν εκείνος που αποκάλυψε ποια ήταν τα τελευταία λόγια της, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία έχασε την ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Φαγιέντ και τον σοφέρ της Ανρί Πολ.

Ο σωματοφύλακάς τους, Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε από τη συντριβή.

Diana At Highgrove

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Τα τελευταία λόγια της «Πριγκίπισσας του Λαού»

Όλα έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου του 1997 στο Παρίσι, όταν παπαράτσι καταδίωκαν το όχημα στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σε μια τσιμεντένια κολόνα στην σήραγγα Αλμά, με ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γάλλος πυροσβέστης Ξαβιέ Γκουρμελόν, ο οποίος 20 χρόνια αργότερα μίλησε ανοιχτά για τα τελευταία λόγια που του είχε πει η Νταϊάνα, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Good Morning Britain».

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει τότε ότι ο πυροσβεστικός σταθμός που υπηρετούσε απείχε μόλις λίγα μέτρα από τη σήραγγα Αλμά. «Οι άνδρες μου ήταν ήδη στα οχήματά τους, μας πήρε λιγότερο από τρία λεπτά για να φθάσουμε, ήμασταν οι πρώτοι», είχε πει.

Φτάνοντας στο σημείο, πλησίασε την πριγκίπισσα, την οποία δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, και παρατήρησε ότι είχε ακόμη τις αισθήσεις της. Ήταν στο πάτωμα του αυτοκινήτου, με τα μάτια της ανοιχτά και φαινόταν ανήσυχη. «Με κοίταξε και είπε: “Θεέ μου, τι συνέβη;”», είπε ο Γκουρμελόν.

«Προσπαθούσα να την ηρεμήσω και να της πω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά τότε ξαφνικά λιποθύμησε», είπε ο πυροσβέστης προσθέτοντας ότι ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο του είπε ότι η πριγκίπισσα είχε καρδιακή ανακοπή.

«Της έδωσα οξυγόνο και η ομάδα μου έμεινε στο πλευρό της, καθώς τη βγάζαμε από το αυτοκίνητο. Τη βγάλαμε έξω, τη βάλαμε σε μια σανίδα και μετά στο φορείο. Ο φόβος σε ένα τροχαίο είναι μην τυχόν υπάρχει χτύπημα στη σπονδυλική στήλη, οπότε για να προφυλάξουμε τον τραυματία τον ακινητοποιούμε», είπε ο πυροσβέστης, εξηγώντας ότι εκείνος και οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ και, μετά από 20 δευτερόλεπτα, ανέκτησε τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο ασθενοφόρο.

Συνέχισε λέγοντας ότι, αφού η Νταϊάνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière στο Παρίσι, ο ίδιος περίμενε ότι εκείνη θα ανάρρωνε πλήρως, καθώς πίστευε ότι η πριγκίπισσα ήταν ελαφρά τραυματισμένη στον δεξιό της ώμο και δεν είχε δει καθόλου αίμα πάνω της.

Ωστόσο, γύρω στις 4 το πρωί, η πριγκίπισσα Νταϊάνα υπέστη άλλη μια καρδιακή ανακοπή, αυτή τη φορά θανατηφόρα.

Ο πυροσβέστης υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, μέχρι εκείνο το σημείο, ποια ήταν η γυναίκα στο αυτοκίνητο και το κατάλαβε όταν την είχαν βάλει ήδη στο φορείο: «Ήρθε ο υπεύθυνος της επιχείρησης απεγκλωβισμού και με ρώτησε αν τη γνώριζα. Δεν τη γνώριζα και τότε ξανακοίταξα πίσω στο ασθενοφόρο και αντιλήφθηκα ποια είναι. Θα κάναμε τα ίδια, όποια και να ήταν. Ένα πράγμα θυμάμαι πάντως: Ότι οι δύο επιβαίνοντες που κάθονταν στα πίσω καθίσματα της Mercedes δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας», είχε πει τότε.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997, πραγματοποιήθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία θάφτηκε σε ένα μικρό νησάκι στη μέση μιας λίμνης που ονομάζεται «The Round Oval», στο ιστορικό κτήμα Άλθορπ στο Νορθχαμπτονσάιρ της Αγγλίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Την Τετάρτη η απολογία των συλληφθέντων - Χωρίς ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης τα παιδιά

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αποτρόπαιος ισχυρισμός από τον 43χρονο – Είπε πως το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο»

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο - Βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι

19:40ΥΓΕΙΑ

«Υπεράνθρωπο» ΑΙ εντοπίζει καρδιοπάθειες σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα -«Βλέπει» υπέρταση, διαβήτη

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινικη δίωξη στους τρεις συλληφθέντες - Κουβαλούσαν το νεκρό βρέφος από σπίτι σε σπίτι

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής ηθοποιού βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος από την Ουγγαρία ο οδηγός του πολυτελούς ΙΧ που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα – Συνελήφθη από την Τροχαία

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε λούνα παρκ στη Βρετανία: 27 άτομα εγκλωβίστηκαν σε ύψος 15 μέτρων

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Εκάλη: Οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπές κοσμημάτων αξίας 40.000 ευρώ

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στη Μονή Αγίου Μηνά: Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ στο Μουσείο της Σφαγής της Χίου

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

18:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Απόφαση που με πονάει, αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή»: Ο Μέσι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής, μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ανάμεσά τους και η Αττική

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Εκτοξεύθηκε ο τζίρος - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Σέρρες - Καίει σε χαμηλή βλάστηση

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φοβάται ότι θα τον κρεμάσουν» αν αποτύχει στην Ουκρανία και σχεδιάζει κλιμάκωση του πολέμου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Πράγα: Φωτιά σε αίθουσα νοσοκομείου που γεννούσε γυναίκα - Υπέστη εγκαύματα η νέα μητέρα

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μαγειρεύουν οι αστροναύτες στο διάστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινικη δίωξη στους τρεις συλληφθέντες - Κουβαλούσαν το νεκρό βρέφος από σπίτι σε σπίτι

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση επιδόματος παιδιών

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φοβάται ότι θα τον κρεμάσουν» αν αποτύχει στην Ουκρανία και σχεδιάζει κλιμάκωση του πολέμου

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Εκάλη: Οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπές κοσμημάτων αξίας 40.000 ευρώ

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ τον πήγαινα στο ΓΕΕΘΑ κάθε μέρα, εγώ θα τον πάω και στην τελευταία του κατοικία»: Η συγκλονιστική ιστορία ιδιοκτήτη γραφείου τελετών για τον Αθανάσιο Τζογάνη

17:25ΕΥ ΖΗΝ

Σύνδρομο των Κυκλάδων: Πώς τα λιθόστρωτα σοκάκια φθείρουν γόνατα και ισχία

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο φρέντο «κατέκτησε» τις Βρυξέλλες - Η ελληνική επέλαση στην καρδιά της ΕΕ

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Κομοτηνή: Τούρκοι μηχανόβιοι με σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια διέσχισαν την πόλη - Ένας έκανε το σήμα των Γκρίζων Λύκων

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σοκαριστικές αποκαλύψεις - Πάνω από 10 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής στην πλάτη του βρέφους

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβολή στη δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Τι είπε ο δικηγόρος του

17:30ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας» σε μπαρ στην Ταϊλάνδη επειδή δεν πλήρωσε τον λογαριασμό - Βίντεο

18:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Απόφαση που με πονάει, αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή»: Ο Μέσι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής, μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ

11:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Γινόταν πρόβα» - Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού για την παρουσία ατόμων στην Ακρόπολη το βράδυ της πανσελήνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ