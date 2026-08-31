Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού της 29 χρόνια μετά τον θάνατό της

Η συγκινητική ανάρτηση του Τσαρλς Σπένσερ στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού της 29 χρόνια μετά τον θάνατό της
LIFESTYLE
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  • Ο Τσαρλς Σπένσερ τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα με ανάρτηση στο Instagram, 29 χρόνια μετά τον θάνατό της.
  • Η Νταϊάνα πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 σε ηλικία 36 ετών, αφήνοντας δύο γιους, τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι.
  • Ο Σπένσερ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Swan Song: Diana, My Sister», που στοχεύει να παρουσιάσει την αλήθεια για τη Νταϊάνα από τη δική του οπτική.
  • Στον επικήδειο της κηδείας της, ο Σπένσερ δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους γιους της από δυσάρεστες εμπειρίες και να στηρίξει την ελεύθερη έκφρασή τους.
  • Ο Τσαρλς Σπένσερ έχει μιλήσει επανειλημμένα δημόσια για τη ζωή και την κληρονομιά της Νταϊάνα, αναδεικνύοντας τη δυναμική και πολύπλευρη προσωπικότητά της.
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Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, τίμησε τη μνήμη της αδελφής του με μια συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή τη συμπλήρωση 29 ετών από τον τραγικό θάνατό της.

«31 Αυγούστου. Η λιγότερο αγαπημένη μου ημέρα», έγραψε ο 62χρονος Σπένσερ στο Instagram τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη σημαία να κυματίζει μεσίστια πάνω από το Althorp House στη Βρετανία, το σπίτι όπου μεγάλωσε η Νταϊάνα.

https://www.instagram.com/p/Dcst9RQDSQz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε σε ηλικία 36 ετών, τον Αύγουστο του 1997, μετά το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Απέκτησε δύο γιους, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, από τον γάμο της με τον σημερινό βασιλιά Κάρολο Γ΄.

πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Λίγο πριν από την επέτειο του θανάτου της αδελφής του, ο Τσαρλς Σπένσερ ανακοίνωσε και το νέο του βιβλίο με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου.

https://www.instagram.com/p/DcLdONOnOaN/

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να ειπωθεί η αλήθεια για την Νταϊάνα μέσα από τη ματιά του αδελφού της, όπως ακριβώς προσπάθησα να κάνω και όταν μίλησα στην κηδεία της», ανέφερε ο Τσαρλς Σπένσερ σε σχετική ανακοίνωση. «Όπως και στον επικήδειό μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

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Ο κόμης Τσάρλι Σπένσερ

Ο Σπένσερ πρόσθεσε ότι το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες όλων των γενεών.

«Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα ενδιαφέρει όσους εξακολουθούν να αγαπούν και να τιμούν τη μνήμη της Νταϊάνα όπως ήταν όταν ζούσε», είπε. «Θα χαιρόμουν πολύ αν και όσοι είναι πολύ νέοι για να τη θυμούνται στα χρόνια της μεγάλης της δημοτικότητας, νιώσουν μετά την ανάγνωση ότι κατάλαβαν ποια πραγματικά ήταν: μια μοναδική, δυναμική προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αυτοαμφιβολία, που έζησε τη ζωή με όλη της την ένταση και άφησε τον κόσμο καλύτερο, παρότι έφυγε τόσο νέα».

Στα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Τσαρλς Σπένσερ έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη ζωή και την κληρονομιά της.

Στο παρελθόν είχε επίσης αναφερθεί στον επικήδειο που εκφώνησε στην πολυσυζητημένη κηδεία της, τον Σεπτέμβριο του 1997, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχε σχεδιάσει μια «πολύ διαφορετική» ομιλία.

«Είχα ένα μεγάλο, χοντρό βιβλίο διευθύνσεων και σκέφτηκα: “Θέλω να βρω κάποιον που θα μιλήσει για εκείνη”. Έφτασα μέχρι το γράμμα “Z” και δεν είχα βρει κανέναν», θυμήθηκε, περιγράφοντας εκείνη τη στιγμή ως «βαθιά συναισθηματική», σε συνέντευξή του στο podcast «Rosebud» τον Οκτώβριο του 2025.

PRINCESS DIANA

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Ο Τσαρλς Σπένσερ θυμήθηκε ότι ένιωσε ένα «απαίσιο προαίσθημα» πως τελικά θα έπρεπε να είναι ο ίδιος εκείνος που θα μιλούσε στην κηδεία της αδελφής του.

Αρχικά, όπως έχει αποκαλύψει, άρχισε να γράφει έναν «πολύ παραδοσιακό επικήδειο», όμως γρήγορα συνειδητοποίησε ότι αυτό «δεν ήταν η Νταϊάνα». Έτσι, ξαναέγραψε την ομιλία και ολοκλήρωσε την τελική εκδοχή μέσα σε μόλις μιάμιση ώρα.

Ο επικήδειος του Σπένσερ έμεινε στην ιστορία και για το ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμά του σχετικά με τους δύο γιους της Νταϊάνα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, οι οποίοι ήταν τότε μόλις 15 και 12 ετών αντίστοιχα.

«Θα ήθελε σήμερα να δεσμευτούμε ότι θα προστατεύσουμε τα αγαπημένα της αγόρια, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, από μια παρόμοια μοίρα, και το κάνω εδώ, Νταϊάνα, εκ μέρους σου», είχε πει τότε.

Και συνέχισε: «Δεν θα τους επιτρέψουμε να βιώσουν την αγωνία που τόσο συχνά σε οδηγούσε σε απόγνωση και δάκρυα».

«Και πέρα από αυτό», συνέχισε τότε ο Τσαρλς Σπένσερ, «εκ μέρους της μητέρας σου και των αδελφών σου, δεσμεύομαι ότι εμείς, η οικογένεια εξ αίματος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο καθοδηγούσες αυτούς τους δύο ξεχωριστούς νέους άνδρες, ώστε οι ψυχές τους να μην κατακλυστούν απλώς από το καθήκον και την παράδοση, αλλά να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, όπως εσύ είχες οραματιστεί».

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