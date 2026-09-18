Ισραήλ - Ανατροπή σε δημοσκόπηση: Το μπλοκ Νετανιάχου περνά οριακά μπροστά από την αντιπολίτευση

Snapshot Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει το μπλοκ που στηρίζει τον Νετανιάχου να συγκεντρώνει 54 έδρες έναντι 52 της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να εξασφαλίζει πλειοψηφία για σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για την αποτροπή νέων εκλογών και την εξασφάλιση σταθερής κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει δίκη διαφθοράς και έχει ζητήσει χάρη, αλλά ο Χέρτζογκ δεν έχει αποφασίσει και προτείνει συμφωνία επί των κατηγοριών.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ σχεδιάζει τη δημιουργία «χάρτη αρχών» και κώδικα δεοντολογίας για το κόμμα του, απαιτώντας από βουλευτές που αποχωρούν να παραδίδουν την έδρα τους.

Η δημοσκόπηση καταγράφει τη χαμηλότερη επίδοση του Λικούντ με 18 έδρες, ενώ ο Άιζενκοτ προηγείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός έναντι του Νετανιάχου. Snapshot powered by AI

Μια νέα δημοσκόπηση καταγράφει ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ, καθώς τα κόμματα που στηρίζουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζονται να αποτελούν το μεγαλύτερο μπλοκ στην Κνεσέτ, εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.

Η δημοσκόπηση του Channel 13 είναι η πρώτη μεταξύ των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που καταγράφει τέτοιο αποτέλεσμα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 886 ερωτηθέντες και το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται σε ±3,3%, το μπλοκ που θεωρείται ότι στηρίζει τον Νετανιάχου θα εξασφάλιζε 54 έδρες, έναντι 52 εδρών του μπλοκ της αντιπολίτευσης, ενώ τα αραβικά κόμματα θα καταλάμβαναν συνολικά 14 έδρες.

Παρότι το μπλοκ Νετανιάχου εμφανίζεται ενισχυμένο, το ίδιο δεν συμβαίνει με το κόμμα του. Το Λικούντ περιορίζεται στις 18 έδρες, ενώ το Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ καταγράφει 22.

Την προηγούμενη εβδομάδα, δημοσκόπηση του Channel 13 έδειχνε τα δύο μπλοκ ισόπαλα στις 53 έδρες, ενώ άλλες μετρήσεις είχαν εμφανίσει προηγουμένως την αντιπολίτευση να προηγείται.

Μέχρι στιγμής, καμία δημοσκόπηση δεν έχει δείξει κάποιο από τα δύο στρατόπεδα να εξασφαλίζει καθαρή πλειοψηφία, με την παραδοχή ότι τα αραβικά κόμματα δεν θα συμμετείχαν σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων, τρίτη δύναμη στη νέα δημοσκόπηση εμφανίζεται το B’Yachad, το κοινό ψηφοδέλτιο του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ και του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, με 12 έδρες, μία λιγότερη από την προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθούν οι Δημοκρατικοί με 10 έδρες και ο Θρησκευτικός Σιωνισμός με 8. Το κόμμα του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έχει καταγράψει άνοδο, καθώς προηγουμένως κινούνταν κοντά στο εκλογικό όριο εισόδου στην Κνεσέτ, πριν συγκροτήσει τεχνικό μπλοκ με τον ηγέτη του κόμματος Zehut, Μοσέ Φέιγκλιν.

Από 8 έδρες συγκεντρώνουν επίσης τα Otzma Yehudit, Yisrael Beytenu και η Κοινή Αραβική Λίστα.

Τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα, United Torah Judaism και Shas, λαμβάνουν από 7 έδρες.

Ανοδική πορεία καταγράφει και το νέο κόμμα People of Israel του Όφερ Βίντερ, το οποίο φτάνει τις 6 έδρες. Ο Βίντερ έχει δηλώσει ότι θα προτείνει τον Νετανιάχου για την πρωθυπουργία.

Μετά τις εκλογές, οι αρχηγοί όλων των κομμάτων που εισέρχονται στην Κνεσέτ καλούνται να προτείνουν το πρόσωπο που θεωρούν ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το αραβικό κόμμα Ra’am λαμβάνει επίσης 6 έδρες.

Το κόμμα των Εφέδρων του Γιοάζ Χέντελ, καθώς και το Μπλε και Λευκό του Μπένι Γκαντζ, παραμένουν κάτω από το εκλογικό όριο.

Οι 18 έδρες του Λικούντ αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ το κυβερνών κόμμα σε δημοσκόπηση του Channel 13. Την προηγούμενη εβδομάδα, το δίκτυο έδινε στο Λικούντ 19 έδρες και στο Yashar 22.

Το Channel 13 ρώτησε επίσης τους συμμετέχοντες ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Άιζενκοτ προηγείται με 45%, ενώ το 36% επέλεξε τον Νετανιάχου. Ένα επιπλέον 19% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Οι δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά στο Ισραήλ κατά τους μήνες που προηγούνται των εκλογών και δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστες μεμονωμένα, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ωστόσο, συνολικά μπορούν να αποτυπώσουν μια γενικότερη εικόνα του πολιτικού κλίματος και της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται το εκλογικό σώμα.

Ο Χέρτζογκ θέλει σταθερή κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αποτρέψει μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν οδηγήσει σε σαφή κυβερνητική λύση.

Σε σειρά συνεντεύξεών του στα μέσα ενημέρωσης, ο Χέρτζογκ υπογράμμισε ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια σταθερή κυβέρνηση.

«Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να αποτρέψω νέες εκλογές και να διασφαλίσω ότι θα σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση», δήλωσε στο Channel 12.

Στο Channel 13 τόνισε ότι η χώρα «δεν χρειάζεται να οδηγηθεί σε έναν ακόμη γύρο εκλογών».

Ο Χέρτζογκ αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο των πέντε εκλογικών αναμετρήσεων μέσα σε τέσσερα χρόνια, από το 2019 έως το 2022, οι οποίες προκλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από αδιέξοδα στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Όπως είπε, όταν τελικά συγκροτήθηκε κυβέρνηση το 2023, «ήμασταν όλοι κατακερματισμένοι». Πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη χώρα όταν σημειώθηκε η καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το 2023.

«Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο για μένα: εάν υπάρξει ισοπαλία, θα προσπαθήσω να εμπλακώ όσο περισσότερο είναι δυνατόν, ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι και προηγούμενοι πρόεδροι είχαν ενεργήσει με ανάλογο τρόπο.

«Φυσικά, όλα πρέπει να γίνουν με μέτρο και υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

Το ζήτημα της χάρης στον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει εάν είναι διατεθειμένος να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου για τη δίκη διαφθοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός.

Ο Χέρτζογκ επέμεινε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η επίτευξη συμφωνίας επί των κατηγοριών.

Υπενθύμισε ότι πριν από μήνες είχε προτείνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας υπό την αιγίδα της Προεδρίας, πρόταση την οποία τελικά αποδέχθηκε η εισαγγελική αρχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση από τον πρωθυπουργό, όπως είπε, προσθέτοντας ότι «η πόρτα παραμένει ανοιχτή».

Ο Νετανιάχου δικάζεται σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης στις υποθέσεις 1000 και 2000, καθώς και κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης στην υπόθεση 4000.

Η δίκη, η οποία άρχισε το 2020, έχει προκαλέσει βαθύ πολιτικό διχασμό στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός είχε υποβάλει επίσημο αίτημα για απονομή χάρης τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η δίκη διχάζει τη χώρα και τον αποσπά από τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, δεν παραδέχθηκε ενοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να λάβει χάρη ενώ η δίκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ερωτηθείς για το θέμα, ο Χέρτζογκ δήλωσε ότι διαθέτει «απεριόριστη εξουσία σε ό,τι αφορά τον θεσμό της χάρης» και ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς πώς να ασκεί αυτή την αρμοδιότητα.

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος έχει ευρεία δυνατότητα λήψης απόφασης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης.

Μιλώντας στο Channel 12, είπε ότι δεν έχει πρόθεση να τοποθετηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως η υπόθεση πρέπει να κλείσει μέσω συμφωνίας και ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αίτημα χάρης.

Το Τμήμα Χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει εισηγηθεί να μη χορηγηθεί χάρη στον πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι το αίτημά του δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ο Χέρτζογκ ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ασκήσει δημόσια πίεση υπέρ της απονομής χάρης στον Νετανιάχου, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και αρκετούς μήνες.

«Χάρτης αρχών» από τον Άιζενκοτ για να αποτρέψει αποστασίες

Την ίδια ώρα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, σχεδιάζει να καταρτίσει έναν «χάρτη αρχών» και έναν κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με τον οποίο όποιος βουλευτής δεν ταυτίζεται πλέον με τις βασικές αρχές του κόμματος θα πρέπει να παραιτείται από την Κνεσέτ και να παραδίδει την έδρα του σε άλλο μέλος.

Το δίκτυο δημοσίευσε απόσπασμα βίντεο, προφανώς από προεκλογική εκδήλωση, στο οποίο ο Άιζενκοτ ακούγεται να αναπτύσσει τη θέση αυτή. Το Channel 12 δεν διευκρίνισε πότε και πού έγινε η συγκεκριμένη δήλωση.

Ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα της Ιντίτ Σίλμαν και του Αμιχάι Τσίκλι, δύο βουλευτών που αποχώρησαν από το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ στην προηγούμενη Κνεσέτ, αλλά διατήρησαν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες.

Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους καταδικαστέα, υποστηρίζοντας ότι όταν κάποιος αποφασίζει να αποχωρήσει από το κόμμα του θα πρέπει να παραδίδει και την έδρα του.

Ο Άιζενκοτ αναγνώρισε ότι είναι φυσικό να υπάρχουν διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα, τόνισε όμως ότι αναμένει από τα μέλη του κόμματός του να συμπεριφέρονται όπως έκανε ο ίδιος όταν παραιτήθηκε από την Κνεσέτ την προηγούμενη χρονιά.

Ο Άιζενκοτ είχε εκλεγεί στην Κνεσέτ το 2022 συμμετέχοντας σε συνασπισμό υπό τον Μπένι Γκαντζ και το Μπλε και Λευκό. Τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς παραιτήθηκε από την Κνεσέτ, όταν ήρθε σε ρήξη με τον Γκαντζ, και παρέδωσε την έδρα του στον Εϊτάν Γκίνζμπουργκ.

Όπως είπε, το Yashar θα καταρτίσει ένα μανιφέστο και έναν κώδικα δεοντολογίας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα κόμματα.

Παράλληλα, δήλωσε πεπεισμένος ότι στις τάξεις του δικού του κόμματος δεν θα υπάρξουν συμπεριφορές αντίστοιχες με εκείνες των Σίλμαν και Τσίκλι.

Πηγή: timesofisrael