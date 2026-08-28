Καιρός - Ζιακόπουλος: Η «μισή» πληροφορία και η βαροβαθμίδα

Τον καιρό των επομένων ημέρων και ιδίως του Σαββάτου ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Δημητρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει:

Το να λέμε ότι «αύριο η χώρα θα επηρεαστεί από τον ενισχυμένο συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια (Υ1) με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο (Χ1), με αποτέλεσμα την επικράτηση πολύ ισχυρών μελτεμιών στις ανατολικές και νότιες περιοχές της» είναι «μισή» πληροφορία.

Αυτό γιατί δεν γίνεται αναφορά στην κατανομή των ισχυρών ανέμων στις επιμέρους περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, η οποία εξαρτάται από τη βαροβαθμίδα (διαφορά πίεσης) σε μικρότερη κλίμακα. Στον χάρτη μας η βαροβαθμίδα μεταξύ των Υ2 και Χ2 είναι αυτή που θα προκαλέσει τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στη ΝΑ νησιωτική χώρα.

Ας είμαστε συγκρατημένοι στις προγνώσεις μας για την πορεία της θερμοκρασίας τη νέα εβδομάδα, Τα «σαραντάρια» πουλάνε, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας που θα σημειωθούν στη χώρα.