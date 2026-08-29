Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη σε τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας της

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής με μια νεαρή γυναίκα, οδηγό μοτοσικλέτας, να τραυματίζεται θανάσιμα στην Παλαιά Εθνική Αθηνών - Κορίνθου.

Η 35χρονη οδηγός η οποία εκινείτο στην Παλαιά Εθνική Οδό, λίγο μετά τη Μάνδρα, στην περιοχή Καλό Νεράκι στα Μέγαρα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε περίφραξη και δυστυχώς τραυματίστηκε θανάσιμα.

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