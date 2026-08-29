Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με γουρούνα και δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο προς Αχλάδα Μαλεβιζίου, όταν η γουρούνα έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Εντωμεταξύ, λίγη ώρα αργότερα, ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα με γουρούνα σημειώθηκε κοντά στον Άγιο Νικόλαο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Νωρίτερα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Παπανδρέου και Ιωνίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μία 38χρονη.

Προανάκριση για τα αίτια των ατυχημάτων διενεργείται από τις αρχές.