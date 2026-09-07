Ο Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική» στο Truth Social.

Η μετονομασία του Νέου Μεξικού ακολουθεί προηγούμενες αλλαγές ονομάτων στον Κόλπο του Μεξικού και στη Λίμνη Οντάριο σε «Κόλπο της Αμερικής» και «Λίμνη Αμερική».

Οι αλλαγές ονομάτων έγιναν μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 και συνδέονται με την προώθηση του αμερικανικού μεγαλείου.

Στις αναρτήσεις περιλαμβάνονται επίσης εικόνες με πολιτικά και στρατιωτικά θέματα, όπως η αναδιαμόρφωση των συνόρων του Ιράν και οικονομικά γραφήματα της διοίκησης. Snapshot powered by AI

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις 34 που έγιναν σε λιγότερο από μία ώρα, έδειχνε έναν χάρτη της νοτιοδυτικής πολιτείας με τη λέξη «Μεξικό» διαγραμμένη και αντικατεστημένη με τη λέξη «Αμερική». Η αλλαγή ονόματος είναι η τελευταία σε μιία σειρά από μετονομασίες από τον Αμερικανό πρόεδρο, αφότου διέταξε την μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού και της Λίμνης Οντάριο σε Κόλπο της Αμερικής και Λίμνη Αμερική, αντίστοιχα.

Ο Τραμπ μετονόμασε τον Κόλπο της Αμερικής μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ισχυριζόμενος ότι η αλλαγή ονόματος θα «τιμούσε το αμερικανικό μεγαλείο». Ο πρόεδρος άλλαξε επίσης το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, στο πλαίσιο εκτελεστικού διατάγματος στο τέλος του περασμένου μήνα, εν μέσω εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η λίμνη.

Οι αναρτήσεις του προέδρου Τραμπ στο «Truth» περιελάμβαναν επίσης μια φωτογραφία του προσώπου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων τοποθετημένη πάνω από τον παλαιστή Χαλκ Χόγκαν , με ένα μαντήλι «MAGA» κολλημένο στο κεφάλι του.

Μια άλλη ανάρτηση έδειχνε τα σύνορα του Ιράν να αναδιαμορφώνονται σε ένα περίγραμμα του κεφαλιού του προέδρου καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ με τη χώρα της Μέσης Ανατολής συνεχίζεται πέραν του ορίου των έξι μηνών.Στην ανάρτηση περιλήφθηκε επίσης μια σειρά από γραφήματα που έδειχναν τα υποτιθέμενα οικονομικά κέρδη που αποκόμισε η διοίκηση.