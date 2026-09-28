Τρόμος πάνω από τον Ατλαντικό: Καπνοί σε αεροσκάφος ρίχνουν τις μάσκες οξυγόνου - 4 στο νοσοκομείο

Συνολικά, δεκατέσσερα άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη λόγω εισπνοής καπνού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρόμος πάνω από τον Ατλαντικό: Καπνοί σε αεροσκάφος ρίχνουν τις μάσκες οξυγόνου - 4 στο νοσοκομείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά τη διάρκεια πτήσης από Βαρκελώνη προς Βοστώνη, καπνοί γέμισαν την καμπίνα αεροσκάφους Airbus A330, αναγκάζοντας τους επιβάτες να φορέσουν μάσκες οξυγόνου.
  • Το πλήρωμα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκανε αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο Sá Carneiro στο Πόρτο.
  • Δεκατέσσερα άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη λόγω εισπνοής καπνού και τέσσερις επιβάτες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.
  • Η εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή ανεστάλη προσωρινά για την ασφαλή προσγείωση και κινητοποιήθηκαν ομάδες έκτακτης ανάγκης.
  • Το περιστατικό αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα και αφορούσε πτήση της Delta Air Lines με αεροσκάφος 11 ετών.
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Τρομακτικές στιγμές έζησαν το Σάββατο, οι επιβάτες της πτήσης από Βαρκελώνη για τη Βοστώνη των ΗΠΑ, όταν η καμπίνα του αεροσκάφους εν πτήσει πάνω από τον Ατλαντικό, γέμισε με καπνούς, αναγκάζοντας τους επιβάτες να φορέσουν μάσκες οξυγόνου, και τον πιλότο στην ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και την αναγκαστική επιστροφή στην ιβιρική χερσόνησο.

Συνολικά, δεκατέσσερα άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη λόγω εισπνοής καπνού, ενώ 4 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο, το Airbus A330 που επρόκειτο να διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό, έκανε μια απότομη αναστροφή και πέταξε προς τα νοτιοανατολικά, τρεις ώρες μετά την απογείωσή του.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τον κωδικό «squawk» 7700 και άλλαξε πορεία προς το αεροδρόμιο Sá Carneiro του Πόρτο.

Περίπου στις 5.30 μ.μ. εκδόθηκε συναγερμός επιπέδου δύο για να προειδοποιηθούν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης για την άφιξη του αεροσκάφους.

Πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρα κινητοποιήθηκαν στον διάδρομο προσγείωσης για να προετοιμαστούν για την έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφους.

Η εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή ανεστάλη προσωρινά, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής προσγείωση.

Συνολικά, τέσσερις επιβάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι 282 επιβάτες, εκκένωσαν το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν σε εναλλακτική πτήση που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα.

Το περιστατικό πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ένα «τεχνικό πρόβλημα». Σύμφωνα με Airlive.net, η πτήση DL251 της Delta Air Lines εξυπηρετούνταν από ένα Airbus 11 ετών.

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